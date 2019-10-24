ПО ФАКТАМ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ В СБЕРБАНКЕ РА, ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Материалами уголовного дела установлено следующее: неустановленные должностные лица Сберегательного банка РА в период времени, не позднее мая 2017 года, совместно, действуя по предварительному сговору с иными неустановленными лицами, и имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих клиентам Сберегательного банка РА, разработали преступную финансовую схему для реализации своих корыстных целей личного обогащения, путем обмана с использованием заведомо подложных документов.

Сухум. 19 марта 2020. Абхазия-Информ. 17 марта 2020 года Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 156 Уголовного кодекса РА (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по материалам, поступившим в Генеральную прокуратуру РА из Сберегательного банка РА в январе 2020 года, по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, имевшего место в 2017 году.

В процессе реализации своего преступного умысла, вышеуказанные неустановленные следствием лица, с целью сокрытия планируемой противоправной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, а также сокрытия своей причастности к хищению денежных средств, используя доступ к внутрибанковской электронной программе, внесли в официальные данные Сберегательного банка РА ложные сведения, свидетельствующие о том, что через корреспондентский счет Сбербанка Абхазии, открытый в австралийском банке под названием «Commercial Development Bank» от Фонда социально-экономического развития регионов на расчетный счет клиента Сбербанка Абхазии – ООО «Дриада» поступили денежные средства в общей сумме 5 миллионов 25 тысяч евро, из которых 24 мая 2017 года указанной организацией, в качестве финансовой помощи были перечислены на расчетные счета клиентов Сбербанка Абхазии в общей сумме 4 миллиона 900 тысяч евро, а именно: ООО «Бриг» – 1 миллион 350 тысяч евро, Филиал Абхазский ООО «Технология» – 1 миллион 550 тысяч евро и ООО «Юг Строй Комплект» – 2 миллиона евро.

Затем, в этот же день, то есть 24 мая 2017 года, на тот же счет организации ООО «Дриада» через вышеуказанный корреспондентский счет Сбербанка Абхазии был зачислен аналогичный платеж от Фонда социально-экономического развития регионов в сумме 10 миллионов евро.

Фиктивно создавая видимость движения денежных средств по счетам вышеперечисленных организаций, вышеуказанные неустановленные лица, преследуя единый корыстный умысел, направленный на изъятие чужого имущества, в период времени с 29 марта 2017 года по 10 октября 2017 года через счета ООО «Дриада», ООО «Бриг», Филиал Абхазский ООО «Технология» и ООО «Юг Строй Комплект» похитили денежные средства в особо крупном размере путем обмана, получив в кассе Сбербанка Абхазии наличными 1 миллион 120 тысяч 900 евро и 195 миллионов 94 тысячи 400 рублей, и перечислив безналичным путем в другие банки в общей сумме 450 миллионов 454 тысячи 500 рублей, тем самым, своими преступными действиями причинили Сберегательному банку Республики Абхазия материальный ущерб в размере 645 миллионов 548 тысяч 900 рублей и 1 миллиона 120 тысяч 900 евро.

Расследование уголовного дела поручено следователю Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры РА.