ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТАМ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕГ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ В СБЕРБАНКЕ РА

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, «неустановленные должностные лица Сберегательного банка РА в период времени не позднее мая 2017 года совместно, действуя по предварительному сговору с иными неустановленными лицами, и имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих клиентам Сберегательного банка РА, разработали преступную финансовую схему для реализации своих корыстных целей по личному обогащению путем обмана с использованием заведомо подложных документов».

Сухум. 19 марта 2020. Абхазия-Информ. 17 марта 2020 года Следственное управление Генеральной прокуратуры РА возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 156 Уголовного кодекса РА (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по материалам, поступившим в Генеральную прокуратуру из Сберегательного банка РА в январе 2020 года, по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, имевшего место в 2017 году

В процессе реализации своего преступного умысла, вышеуказанные неустановленные следствием лица с целью сокрытия планируемой противоправной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, а также сокрытия своей причастности к хищению денежных средств, используя доступ к внутрибанковской электронной программе, внесли в официальные данные Сбербанка ложные сведения о том, что через корреспондентский счет Сбербанка Абхазии, открытый в австралийском банке под названием «Commercial Development Bank» от Фонда социально-экономического развития регионов на расчетный счет клиента Сбербанка Абхазии – ООО «Дриада» поступили денежные средства в общей сумме 5 млн 25 тыс. Евро, из которых 24 мая 2017 года указанной организацией в качестве финансовой помощи были перечислены на расчетные счета клиентов Сбербанка Абхазии в общей сумме 4 млн 900 тыс. Евро, а именно: ООО «Бриг» – 1 млн 350 тыс. Евро, Филиал Абхазский ООО «Технология» – 1 млн 550 тыс. Евро и ООО «Юг Строй Комплект» – 2 млн Евро.

В тот же день 24 мая 2017 года на тот же счет организации ООО «Дриада» через вышеуказанный корреспондентский счет Сбербанка Абхазии был зачислен аналогичный платеж от Фонда социально-экономического развития регионов в сумме 10 млн Евро.

Фиктивно создавая видимость движения денежных средств по счетам вышеперечисленных организаций, неустановленные следствием лица, преследуя единый корыстный умысел, направленный на изъятие чужого имущества, с 29 марта 2017 года по 10 октября 2017 года через счета ООО «Дриада», ООО «Бриг», Филиал Абхазский ООО «Технология» и ООО «Юг Строй Комплект» похитили денежные средства в особо крупном размере путем обмана, получив в кассе Сбербанка Абхазии наличными 1 млн 120 тысяч 900 Евро и 195 млн 94 тыс. 400 рублей, и перечислив безналичным путем в другие банки в общей сумме 450 млн 454 тыс. 500 рублей своими преступными действиями причинили Сбербанку РА материальный ущерб в размере 645 млн 548 тыс. 900 рублей и 1 млн 120 тыс. 900 Евро.

Расследование уголовного дела поручено следователю Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.



