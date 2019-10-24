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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРООН ЛУИСОЙ ВИНТОН

Новости Четверг, 19 марта 2020 21:54
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРООН ЛУИСОЙ ВИНТОН

Сухум. 19 марта 2020. Абхазия-информ. Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл встречу с прибывшей в Абхазию в составе делегации Всемирной Организации Здравоохранения представителем ПРООН Луисой Винтон.

В ходе встречи Винтон проинформировала о реализации поставки в Абхазию предметов гуманитарной помощи:

«Я рада слышать, что вы уделяете столько времени и внимания процессу подготовки медперсонала к возможному проникновению вируса в страну. Нам очень приятно осознавать, что мы смогли осуществить поставку необходимых медикаментов и гордимся тем, что смогли привезти сюда четырёх высококлассных экспертов ВОЗ из разных сфер».

 

Винтон также отметила, что эксперты ВОЗ, которые сейчас находятся в Абхазии, будут проводить оценочные мероприятия, ввиду высокого риска проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики, отмечая, что особую важность составляет принятие превентивных мер, таких как мытье рук и избегания массового скопления людей.


В свою очередь Валерий Бганба рассказал о ряде предпринятых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Абхазии:

«Мы также принимаем превентивные меры на территории нашей страны, в особом режиме протекает работа государственных границ, также ведутся меры по оснащению граждан республики необходимыми средствами для их безопасности в случае угрозы, особенно, медицинских работников. Мы стараемся предпринять все меры, чтобы не допустить распространения данной инфекции, хотя понимаем, что риск есть и с этим надо бороться».


В завершение встречи Луиса Винтон отметила, что необходимость в получении гуманитарных поставок возрастает во всех странах мира, однако, при дополнительной необходимости международная организация ПРООН готова осуществить ряд новых поставок медицинских принадлежностей.

Об этом сообщает сайт КМ РА. 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 19 марта 2020 22:08

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