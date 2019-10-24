ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРООН ЛУИСОЙ ВИНТОН

«Я рада слышать, что вы уделяете столько времени и внимания процессу подготовки медперсонала к возможному проникновению вируса в страну. Нам очень приятно осознавать, что мы смогли осуществить поставку необходимых медикаментов и гордимся тем, что смогли привезти сюда четырёх высококлассных экспертов ВОЗ из разных сфер».

Винтон также отметила, что эксперты ВОЗ, которые сейчас находятся в Абхазии, будут проводить оценочные мероприятия, ввиду высокого риска проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики, отмечая, что особую важность составляет принятие превентивных мер, таких как мытье рук и избегания массового скопления людей.



В свою очередь Валерий Бганба рассказал о ряде предпринятых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Абхазии:



«Мы также принимаем превентивные меры на территории нашей страны, в особом режиме протекает работа государственных границ, также ведутся меры по оснащению граждан республики необходимыми средствами для их безопасности в случае угрозы, особенно, медицинских работников. Мы стараемся предпринять все меры, чтобы не допустить распространения данной инфекции, хотя понимаем, что риск есть и с этим надо бороться».



В завершение встречи Луиса Винтон отметила, что необходимость в получении гуманитарных поставок возрастает во всех странах мира, однако, при дополнительной необходимости международная организация ПРООН готова осуществить ряд новых поставок медицинских принадлежностей.

Об этом сообщает сайт КМ РА.