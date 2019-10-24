В ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В рабочей встрече участвовали председатель Службы государственной безопасности Зураб Маргания, министр внутренних дел Рауль Смыр, и.о. начальника Государственной службы охраны Зураб Зантария, и.о.секретаря Совета безопасности Беслан Квициния, врио руководителя Администрации Президента Дмитрий Шамба и др.

Сухум. 19 марта 2020. Абхазия-информ. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание по вопросам обеспечения безопасности в республике на избирательных участках в день выборов президента.

Участники совещания обсудили вопросы готовности профильных ведомств к обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении выборов. Речь шла и о реализации предварительных мероприятий.

Исполняющему обязанности президента доложили о том, что в день выборов для обеспечения правопорядка на избирательных участках планируется задействовать более 1000 сотрудников органов внутренних дел

Уже проведены обследования выделенных для голосования помещений, активно ведется оперативно-профилактическая работа. Личный состав органов внутренних дел на период подготовки и проведения выборов будет нести службу в усиленном режиме.

Участники совещания также затронули тему профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, создания безопасных условий труда для наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий. По данным санитарно-эпидемиологической службы страны, центральная избирательная комиссия будет обеспечена индивидуальными масками и асептическими растворами для рук с целью дальнейшего распределения по избирательным участкам.

Об этом сообщает сайт КМ РА.