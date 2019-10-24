ЭКСПЕРТЫ ВОЗ РАССКАЗАЛИ ВАЛЕРИЮ БГАНБА О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА

С абхазской стороны в совещании приняли участие исполняющий обязанности секретаря Совета безопасности Беслан Квициния, министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия, министр иностранных дел Даур Кове, врио руководителя Аппарата Президента Дмитрий Шамба, главный санитарный врач страны Людмила Скорик.

В составе делегации ВОЗ координатор программы по готовности к чрезвычайным ситуациям ВОЗ Василий Есенаманов, лабораторный эксперт ВОЗ Раду Коджокару, менеджер проекта ПРООН Федерика Диспенза, глава ЮНИСЕФ в Абхазии УильямХенлон, эксперт по вопросам профилактики внутрибольничного заражения Абдубуа Маруфов, а также представитель ПРООН Луиса Винтон.

Валерий Бганба поблагодарил экспертов за проделанную работу.

«Хочу отметить, что руководство Абхазии благодарит вас за осуществлённую работу и принимаемые меры по борьбе с вирусом, за оказанную помощь. Хотелось бы услышать результаты ваших наблюдений, итоги консультаций с абхазскими коллегами», - сказал Бганба.

Представитель ПРООН Луиса Винтон в качестве главного фактора отметила то, что в Абхазии не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, однако, учитывая динамику распространения вируса в мире, и Абхазия должна реализовать все подготовительные мероприятия с целью снижения риска.

«Большое спасибо за тёплый приём и ответственный подход к делу. Спасибо за то, что позволили нам реализовать намеченные планы. Выражаю уверенность в том, что результаты мониторинга наших экспертов представят для вас интерес, более того, окажутся полезными и реализуемыми. С чего-то надо начинать, и мы надеемся, что в будущем мы также сможем оказывать необходимую помощь».

Эксперты рассказали, что на мониторинг готовности к потенциальному проникновению вируса в Абхазию у них было всего 2 дня. Однако за два дня они успели осмотреть лабораторное оснащение некоторых медучреждений, возможности самостоятельных лабораторий, в том числе познакомиться и обсудить с абхазскими специалистами первоочередную тактику при выявлении и лечении больных вирусом.

По словам координатора программы по готовности к чрезвычайным ситуациям ВОЗ Василия Есенаманова, основной целью мониторинга и встреч с абхазскими медиками было определение стратегии действий внутри страны на период пандемии в мире.

Так, он отметил, что главное в текущий период - быть готовым к четырём этапам: выявить, протестировать, изолировать и успешно пролечить.

По словам представителей ВОЗ, к реализации мероприятий всех четырех этапов Абхазия предварительно готова.

Лабораторный эксперт ВОЗ Раду Коджокару отметил, что при нескольких лабораториях Абхазии (лаборатории Республиканской больницы, СЭС, ИЭПиТ, государственной ветеринарной службы) имеется базовое оснащение для проведения ПЦР-диагностики сложного молекулярного типа согласно стандартам международного качества. Кроме того, эксперты отметили высокий уровень профессиональных знаний и готовности сотрудников лабораторий в случае необходимости проводить соответствующие исследования.

Для решения оперативных задач уже сегодня необходимо всем лабораториям страны установить как информационный, так и ресурсный обмен, провести инвентаризацию имеющихся запасов реагентов.

В свою очередь, эксперты в сфере лабораторных исследований готовы осуществлять последующие консультации и рекомендации абхазским специалистам.

Участники совещания также затронули тему готовности Медиков Абхазии к этапам изоляции и лечения больны.

В этой связи представители ВОЗ сообщили, что туберкулёзный диспансер, определённый Минздравом страны как потенциальное учреждение, готовое для приёма подобных больных, безусловно подходит для оказания помощи подобным пациентам.

По данным Минздрава, в тубдиспансере готово свыше 100 мест для интенсивной терапии.

В завершение встречи стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество и наметили план дистанционного взаимодействия.