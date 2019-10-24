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Абхазия Информ

ПАРТИЯ «АМЦАХАРА» ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН АБХАЗИИ НЕ ПОДДАВАТЬСЯ НИ НА КАКИЕ ПРОВОКАЦИИ И ПРИНЯТЬ 22 МАРТА УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Пятница, 20 марта 2020 17:21
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ПАРТИЯ «АМЦАХАРА» ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН АБХАЗИИ НЕ ПОДДАВАТЬСЯ НИ НА КАКИЕ ПРОВОКАЦИИ И ПРИНЯТЬ 22 МАРТА УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 20 марта 2020. Абхазия-Информ. Политическая партия «Амцахара» не оказывала ранее и не оказывает сейчас никакого давления на Центризбирком, окружные и участковые избирательные комиссии. Об этом говорится в заявлении «Амцахара» в ответ на вчерашнее заявление штаба кандидата в президенты Адгура Ардзинба.

18 марта в СМИ и соцсетях было опубликовано заявление штаба кандидата в президенты А. Ардзинба, в котором говорилось о том, что партия «Амцахара», оказывая давление на Центризбирком, заменяет членов окружных избирательных комиссий на своих активистов.

«Если бы имели место подобного рода вещи, в том числе, тайные запугивания, то ЦИК и его председатель отреагировали бы на это», - заявляет «Амцахара».

«Амцахара» напоминает штабу кандидата в президенты Адгура Ардзинба, что в соответствии со статями 14 и 15 закона «О выборах депутатов Народного Собрания - Парламента РА» (а они распространяются и на президентские выборы) формирование окружных избирательных комиссий отнесено к ведению ЦИК, а вопрос формирования участковых избирательных комиссий согласно статье 16 этого же закона отнесён к компетенции окружных избирательных комиссий. Кроме того, в соответствии с этим же законом, при формировании составов окружных и участковых избирательных комиссий учитываются предложения политических партий.

«Партия «Амцахара» всего лишь предлагала ЦИК на ее усмотрение список лиц, которые могли бы заменить ушедших членов окружных комиссий или дополнить недостающее их количество. В нынешней избирательной кампании в целом в состав 152 участковых комиссий добавлено менее 50 человек», - отмечается в заявлении.

В заявлении также подчеркивается, что партия «Амцахара» действовала в рамках законов РА и её предложения по формированию избирательных комиссий разного уровня не противоречили избирательному законодательству.

Представители оппозиционной партии «Амцахара» сегодня входят в состав ЦИК.

«Надеемся, к ним у штаба А. Ардзинба нет претензий. Возможно, этот штаб беспокоит малое количество членов избирательных комиссий, поддерживающих их кандидата?. В этой связи опять же можем напомнить, что не всегда предлагаемые нами кандидатуры проходили в состав ЦИК», - говорится в заявлении.

«Амцахара» также ссылается на ответ Центризбиркома штабу кандидата в президенты А. А. Ардзинба, где говорится о том, что изменения в комиссиях происходят постоянно, и этот процесс никогда не прекращается.

«Подобного рода заявления от штаба одного из кандидатов в президенты являются ни чем иным, как нагнетанием политической обстановки в преддверии выборов, попыткой втянуть партию «Амцахара» в политические провокации», считают в «Амцахара».

Политическая партия «Амцахара» призывает всех граждан республики не поддаваться ни на какие провокации и принять 22 марта участие в голосовании по выборам президента Абхазии.

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