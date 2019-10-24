ПАРТИЯ «АМЦАХАРА» ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН АБХАЗИИ НЕ ПОДДАВАТЬСЯ НИ НА КАКИЕ ПРОВОКАЦИИ И ПРИНЯТЬ 22 МАРТА УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 20 марта 2020. Абхазия-Информ. Политическая партия «Амцахара» не оказывала ранее и не оказывает сейчас никакого давления на Центризбирком, окружные и участковые избирательные комиссии. Об этом говорится в заявлении «Амцахара» в ответ на вчерашнее заявление штаба кандидата в президенты Адгура Ардзинба.
18 марта в СМИ и соцсетях было опубликовано заявление штаба кандидата в президенты А. Ардзинба, в котором говорилось о том, что партия «Амцахара», оказывая давление на Центризбирком, заменяет членов окружных избирательных комиссий на своих активистов.
«Если бы имели место подобного рода вещи, в том числе, тайные запугивания, то ЦИК и его председатель отреагировали бы на это», - заявляет «Амцахара».
«Партия «Амцахара» всего лишь предлагала ЦИК на ее усмотрение список лиц, которые могли бы заменить ушедших членов окружных комиссий или дополнить недостающее их количество. В нынешней избирательной кампании в целом в состав 152 участковых комиссий добавлено менее 50 человек», - отмечается в заявлении.
В заявлении также подчеркивается, что партия «Амцахара» действовала в рамках законов РА и её предложения по формированию избирательных комиссий разного уровня не противоречили избирательному законодательству.
Представители оппозиционной партии «Амцахара» сегодня входят в состав ЦИК.
«Надеемся, к ним у штаба А. Ардзинба нет претензий. Возможно, этот штаб беспокоит малое количество членов избирательных комиссий, поддерживающих их кандидата?. В этой связи опять же можем напомнить, что не всегда предлагаемые нами кандидатуры проходили в состав ЦИК», - говорится в заявлении.
«Амцахара» также ссылается на ответ Центризбиркома штабу кандидата в президенты А. А. Ардзинба, где говорится о том, что изменения в комиссиях происходят постоянно, и этот процесс никогда не прекращается.
«Подобного рода заявления от штаба одного из кандидатов в президенты являются ни чем иным, как нагнетанием политической обстановки в преддверии выборов, попыткой втянуть партию «Амцахара» в политические провокации», считают в «Амцахара».
Политическая партия «Амцахара» призывает всех граждан республики не поддаваться ни на какие провокации и принять 22 марта участие в голосовании по выборам президента Абхазии.
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