ГЕНПРОКУРАТУРА НЕ СОГЛАСНА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО СУДА ПО БЫВШЕМУ ГЕНДИРЕКТОРУ «АБХАЗТОП» АВИДЗБА Б.И.
Сухум. 21 марта 2020. Абхазия-Информ. 20 марта 2020 года кассационной коллегией Верховного суда РА под председательством судьи Пачулия Р.А. и судей Кварчия Р.В. и Квициния М.З. рассмотрена кассационная жалоба адвокатов Габилаиа И.Г., и Корсая Н.З. в интересах обвиняемого по ч. 4 ст. 157, ч. 4 ст. 157, ч. 4 ст. 157, ч. 4 ст. 157 (присвоение и растрата государственного имущества в особо крупном размере) УК РА Авидзба Беслана Ивановича.
Определением кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда РА, кассационная жалоба адвокатов была удовлетворена, постановление Сухумского городского суда от 14 марта 2020 года об избрании в отношении Авидзба Б.И. меры пресечения в виде заключения под стражу было отменено и вынесено новое определение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца т.е до 20 мая 2020 года. Согласно определению Авидзба Б.И. освобожден из под стражи в зале суда.
Генеральная прокуратура РА в этой связи заявляет категорическое не согласие с такого рода судебными решениями, которые препятствуют реализации полномочий правоохранительных органов, направленных на борьбу с коррупционными преступлениями.
После получения полного текста Определения в Президиум Верховного суда РА будет направлено надзорное представление.
Как сообщалось ранее, 11 марта 2020 года Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА в отношении бывшего Генерального директора Государственной компании «Абхазтоп» - Авидзба Беслана Ивановича возбуждено уголовное дело по фактам хищения государственного имущества путем присвоения на сумму более 31 миллиона рублей.
Об этом сообщает сайт генпрокуратуры РА.
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