ГЕНПРОКУРАТУРА НЕ СОГЛАСНА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО СУДА ПО БЫВШЕМУ ГЕНДИРЕКТОРУ «АБХАЗТОП» АВИДЗБА Б.И.

Сухум. 21 марта 2020. Абхазия-Информ. 20 марта 2020 года кассационной коллегией Верховного суда РА под председательством судьи Пачулия Р.А. и судей Кварчия Р.В. и Квициния М.З. рассмотрена кассационная жалоба адвокатов Габилаиа И.Г., и Корсая Н.З. в интересах обвиняемого по ч. 4 ст. 157, ч. 4 ст. 157, ч. 4 ст. 157, ч. 4 ст. 157 (присвоение и растрата государственного имущества в особо крупном размере) УК РА Авидзба Беслана Ивановича.

Определением кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда РА, кассационная жалоба адвокатов была удовлетворена, постановление Сухумского городского суда от 14 марта 2020 года об избрании в отношении Авидзба Б.И. меры пресечения в виде заключения под стражу было отменено и вынесено новое определение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца т.е до 20 мая 2020 года. Согласно определению Авидзба Б.И. освобожден из под стражи в зале суда.