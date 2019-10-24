 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

7:0 В ПОЛЬЗУ ЛАВРОВА. ГЛАВНЫЙ ДИПЛОМАТ РОССИИ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
марта 21 2020

7:0 В ПОЛЬЗУ ЛАВРОВА. ГЛАВНЫЙ ДИПЛОМАТ РОССИИ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Министру иностранных дел исполняется 70 лет МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей…
В РОССИИ ПРОВОДЯТСЯ ИСПЫТАНИЯ ШЕСТИ ВАКЦИН ОТ КОРОНАВИРУСА
марта 20 2020
В РОССИИ ПРОВОДЯТСЯ ИСПЫТАНИЯ ШЕСТИ ВАКЦИН ОТ КОРОНАВИРУСА
марта 19 2020
СТРАНЫ ЕВРОПЫ ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ ВЫДАЧУ ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ

Календарь событий

« Апрель 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА (текстовая трансляция)

Новости Воскресенье, 22 марта 2020 07:52
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА (текстовая трансляция)

Сухум. 22 марта 2020. Абхазия-Информ. В Абхазии проходят выборы президента республики.    

08:00. На высший государственный пост Республики Абхазия претендуют три кандидата: лидер оппозиционных политических сил, депутат парламента Аслан Георгиевич Бжания,   вице-премьер, министр экономики Адгур Амиранович Ардзинба и экс-министр внутренних дел Леонид Юрьевич Дзапшба.

Вместе с Бжания баллотируется как кандидат в вице-президенты экс-министр культуры Бадра Гунба, с Адгуром Ардзинба – директор Института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии Арда Ашуба, с Леонидом Дзапшба - бывший замминистра экономики Виктор Хашба.

У Аслана Бжания уже есть опыт участия в президентских выборах. В 2014 году за него проголосовало 35 869 избирателей (35,91%)

Для Дзапшба это уже третья попытка занять пост главы государства. 25 августа 2019 г. в первом туре президентских выборов Дзапшба получил 5,97% голосов избирателей, за него проголосовало 4 938 человек. На президентских выборах 25 августа 2014 года за Дзапшба отдали свои голоса 3 397 избирателей (3,4%).

Голосование по выборам президента на территории Абхазии проходит в 152 избирательных участках, объединенных в 35 избирательных округов. Два избирательных участка открыты в России – в городах Москва и Черкесск.

По предварительным данным Центризбиркома, в списки для голосования включено 128 364 человека. Это без учета лиц, которые поучают удостоверения на право голосования в ЦИКе.

В восемь утра открылись все 154 избирательных участка (152 - в Абхазии, один в Москве и один – в Черкесске).

Сотрудники органов внутренних дел несут службу в усиленном режиме. До 800 сотрудников МВД обеспечивают охрану правопорядка на избирательных участках.

10 января 2020 года кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила в полном объеме административный иск кандидата в президенты Алхаса Квициния и отменила решение ЦИК РА от 9 сентября 2019 года об итогах президентских выборов и победе Рауля Хаджимба, признав их незаконными и недействительными. Центризбиркому было предписано назначить дату повторных выборов президента.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 22 марта 2020 08:01

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ДАУР КОВЕ ПОЗДРАВИЛ ГЛАВУ МИД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА С 70-ЛЕТИЕМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.