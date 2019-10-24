В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА (текстовая трансляция)

Вместе с Бжания баллотируется как кандидат в вице-президенты экс-министр культуры Бадра Гунба, с Адгуром Ардзинба – директор Института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии Арда Ашуба, с Леонидом Дзапшба - бывший замминистра экономики Виктор Хашба.

08:00. На высший государственный пост Республики Абхазия претендуют три кандидата: лидер оппозиционных политических сил, депутат парламента Аслан Георгиевич Бжания, вице-премьер, министр экономики Адгур Амиранович Ардзинба и экс-министр внутренних дел Леонид Юрьевич Дзапшба.

У Аслана Бжания уже есть опыт участия в президентских выборах. В 2014 году за него проголосовало 35 869 избирателей (35,91%)

Для Дзапшба это уже третья попытка занять пост главы государства. 25 августа 2019 г. в первом туре президентских выборов Дзапшба получил 5,97% голосов избирателей, за него проголосовало 4 938 человек. На президентских выборах 25 августа 2014 года за Дзапшба отдали свои голоса 3 397 избирателей (3,4%).

Голосование по выборам президента на территории Абхазии проходит в 152 избирательных участках, объединенных в 35 избирательных округов. Два избирательных участка открыты в России – в городах Москва и Черкесск.

По предварительным данным Центризбиркома, в списки для голосования включено 128 364 человека. Это без учета лиц, которые поучают удостоверения на право голосования в ЦИКе.

В восемь утра открылись все 154 избирательных участка (152 - в Абхазии, один в Москве и один – в Черкесске).

Сотрудники органов внутренних дел несут службу в усиленном режиме. До 800 сотрудников МВД обеспечивают охрану правопорядка на избирательных участках.

10 января 2020 года кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила в полном объеме административный иск кандидата в президенты Алхаса Квициния и отменила решение ЦИК РА от 9 сентября 2019 года об итогах президентских выборов и победе Рауля Хаджимба, признав их незаконными и недействительными. Центризбиркому было предписано назначить дату повторных выборов президента.