МИД АБХАЗИИ ПРИЗВАЛ ГРУЗИЮ НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 22 марта 2020. Абхазия-Информ. Выборы президента, проходящие в Абхазии - внутреннее дело самой Абхазии, властям Грузии не следует в это вмешиваться, заявил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в ответ на заявление МИД Грузии о непризнании проходящих в воскресенье в республике выборов главы государства.
В связи с проходящими в воскресенье в Абхазии повторными президентскими выборами МИД Грузии назвало их незаконными, заявив, что они полностью противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права.
Что касается пандемии, глава МИД подчеркнул, что власти Абхазии "с большой настороженностью относятся к распространению коронавируса в мире и предпринимают все необходимые усилия для предотвращения проникновения данной инфекции на территорию Абхазии".
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