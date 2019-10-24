МИД АБХАЗИИ ПРИЗВАЛ ГРУЗИЮ НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 22 марта 2020. Абхазия-Информ. Выборы президента, проходящие в Абхазии - внутреннее дело самой Абхазии, властям Грузии не следует в это вмешиваться, заявил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в ответ на заявление МИД Грузии о непризнании проходящих в воскресенье в республике выборов главы государства.

В связи с проходящими в воскресенье в Абхазии повторными президентскими выборами МИД Грузии назвало их незаконными, заявив, что они полностью противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права.