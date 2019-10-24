 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

США ВЫШЛИ НА ТРЕТЬЕ МЕСТО ПО ЧИСЛУ ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ
марта 22 2020

США ВЫШЛИ НА ТРЕТЬЕ МЕСТО ПО ЧИСЛУ ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев…
7:0 В ПОЛЬЗУ ЛАВРОВА. ГЛАВНЫЙ ДИПЛОМАТ РОССИИ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
марта 21 2020
7:0 В ПОЛЬЗУ ЛАВРОВА. ГЛАВНЫЙ ДИПЛОМАТ РОССИИ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
В РОССИИ ПРОВОДЯТСЯ ИСПЫТАНИЯ ШЕСТИ ВАКЦИН ОТ КОРОНАВИРУСА
марта 20 2020
В РОССИИ ПРОВОДЯТСЯ ИСПЫТАНИЯ ШЕСТИ ВАКЦИН ОТ КОРОНАВИРУСА

Календарь событий

« Март 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИД АБХАЗИИ ПРИЗВАЛ ГРУЗИЮ НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ

Новости Воскресенье, 22 марта 2020 17:02
Оцените материал
(0 голосов)
МИД АБХАЗИИ ПРИЗВАЛ ГРУЗИЮ НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 22 марта 2020. Абхазия-Информ. Выборы президента, проходящие в Абхазии - внутреннее дело самой Абхазии, властям Грузии не следует в это вмешиваться, заявил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в ответ на заявление МИД Грузии о непризнании проходящих в воскресенье в республике выборов главы государства.

В связи с проходящими в воскресенье в Абхазии повторными президентскими выборами МИД Грузии назвало их незаконными, заявив, что они полностью противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права.

"Выборы президента Абхазии проходят в соответствии с законодательством Республики Абхазия, а то, что МИД Грузии комментирует политические события в нашей стране мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Призываем руководство Грузии не повторять подобную риторику, которую слышим на протяжении многих лет. Все политические процессы, и все, что происходит на территории Абхазии - это наше суверенное дело, и происходит все на основании законов Абхазии", - сказал Кове ТАСС.

Что касается пандемии, глава МИД подчеркнул, что власти Абхазии "с большой настороженностью относятся к распространению коронавируса в мире и предпринимают все необходимые усилия для предотвращения проникновения данной инфекции на территорию Абхазии".

Подробнее: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8048169

Прочитано 9 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА (текстовая трансляция)
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.