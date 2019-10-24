ТАМАЗ ГОГИЯ: ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СОСТОЯЛИСЬ
Сухум. 22 марта 2020. Абхазия-Информ. Повторные выборы президента Абхазии состоялись. 50-процентный порог явки преодолен. Об этом заявил председатель ЦИК Тамаз Гогия в Международном пресс-центре «Выборы Президента Республики Абхазия 2020»
В 20:00 завершилось голосование по выборам президента Абхазии. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов и подведению итогов голосования.
Избранным считается кандидат в президенты Республики Абхазия, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования.
По словам Тамаза Гогия, никаких письменных жалоб в ЦИк пока не поступало.
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