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Абхазия Информ

ТАМАЗ ГОГИЯ: ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СОСТОЯЛИСЬ

Новости Воскресенье, 22 марта 2020 20:43
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Сухум. 22 марта 2020. Абхазия-Информ. Повторные выборы президента Абхазии состоялись. 50-процентный порог явки преодолен. Об этом заявил председатель ЦИК Тамаз Гогия в Международном пресс-центре «Выборы Президента Республики Абхазия 2020»

В 20:00 завершилось голосование по выборам президента Абхазии. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов и подведению итогов голосования.

Избранным считается кандидат в президенты Республики Абхазия, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования.

По словам Тамаза Гогия, никаких письменных жалоб в ЦИк пока не поступало.

 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Воскресенье, 22 марта 2020 20:48

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