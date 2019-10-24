ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ВЫБОРОВ
Новости Воскресенье, 22 марта 2020 23:26
Сухум. 22 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба поздравил кандидата в президенты Республики Абхазия Аслана Бжания с предварительными результатами выборов в телефонном разговоре.
Бганба пожелал Аслану Бжания здоровья и успехов.
В ходе телефонного разговора Валерий Бганба и Аслан Бжания договорились о встрече 23 марта.
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