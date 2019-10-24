 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

США ВЫШЛИ НА ТРЕТЬЕ МЕСТО ПО ЧИСЛУ ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ
марта 22 2020

США ВЫШЛИ НА ТРЕТЬЕ МЕСТО ПО ЧИСЛУ ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев…
7:0 В ПОЛЬЗУ ЛАВРОВА. ГЛАВНЫЙ ДИПЛОМАТ РОССИИ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
марта 21 2020
7:0 В ПОЛЬЗУ ЛАВРОВА. ГЛАВНЫЙ ДИПЛОМАТ РОССИИ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
В РОССИИ ПРОВОДЯТСЯ ИСПЫТАНИЯ ШЕСТИ ВАКЦИН ОТ КОРОНАВИРУСА
марта 20 2020
В РОССИИ ПРОВОДЯТСЯ ИСПЫТАНИЯ ШЕСТИ ВАКЦИН ОТ КОРОНАВИРУСА

Календарь событий

« Март 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ВЫБОРОВ

Новости Воскресенье, 22 марта 2020 23:26
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 22 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба поздравил кандидата в президенты Республики Абхазия Аслана Бжания с предварительными результатами выборов в телефонном разговоре.

Бганба пожелал Аслану Бжания здоровья и успехов.

В ходе телефонного разговора Валерий Бганба и Аслан Бжания договорились о встрече 23 марта.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 22 марта 2020 23:30

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ТАМАЗ ГОГИЯ: ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СОСТОЯЛИСЬ АДГУР АРДЗИНБА ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С ПОБЕДОЙ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.