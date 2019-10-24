АДГУР АРДЗИНБА ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С ПОБЕДОЙ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

Сухум. 22 марта 2020. Абхазия-Информ. По предварительным данным Аслан Бжания получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в выборах президента.

Кандидат в президенты Адгур Ардзинба и кандидат в вице-президенты Арда Ашуба пришли в штаб кандидата в президенты Аслана Бжания и поздравили его с победой.

«Самое главное - это стабильность. Эта избирательная кампания войдет в историю как самая спокойная. Поздравляю Аслана Георгиевича и его команду с победой. Аслан Георгиевич - опытный политик. Если все те идеи, которые озвучивались Асланом Бжания и его командой, реализуются, мы будем все очень рады», - сказал Ардзинба и пожелал Бжания здоровья и успехов.