НАБЛЮДАТЕЛИ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ: ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ ПРОШЛИ В АТМОСФЕРЕ СПОКОЙСТВИЯ, ДРУЖЕЛЮБИЯ И В ПРАВОВОМ РУСЛЕ

Как сообщаетпресс-служба Кабмина РА, Валерий Бганба выразил благодарность югоосетинским наблюдателям за работу на протяжении всего дня выборов главы республики.

Сухум. 23 марта 2020. Абхазия-Информ . Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба встретился с делегацией из Южной Осетии, прибывшей в качестве международных наблюдателей на выборы президента РА.

Члены югоосетинской делегации подчеркнули, что выборы 2020 года в Абхазии состоялись, и состоялись показательно, прошли в атмосфере спокойствия, дружелюбия и в правовом русле. Кроме того, участники встречи отметили слаженную работа Центральной избирательной комиссии и рабочую дисциплину участковых избирательных комиссий.

В состав делегации входят первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Южная Осетия Алан Джуссоев, советник Президента Давид Газзаев, заместитель председателя ЦИК Казбек Карсанов, посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боциев.