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Абхазия Информ

НАБЛЮДАТЕЛИ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ: ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ ПРОШЛИ В АТМОСФЕРЕ СПОКОЙСТВИЯ, ДРУЖЕЛЮБИЯ И В ПРАВОВОМ РУСЛЕ

Новости Понедельник, 23 марта 2020 12:44
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НАБЛЮДАТЕЛИ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ: ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ ПРОШЛИ В АТМОСФЕРЕ СПОКОЙСТВИЯ, ДРУЖЕЛЮБИЯ И В ПРАВОВОМ РУСЛЕ

Сухум. 23 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба встретился с делегацией из Южной Осетии, прибывшей в качестве международных наблюдателей на выборы президента РА.

Как сообщаетпресс-служба Кабмина РА, Валерий Бганба выразил благодарность югоосетинским наблюдателям за работу на протяжении всего дня выборов главы республики.

Члены югоосетинской делегации подчеркнули, что выборы 2020 года в Абхазии состоялись, и состоялись показательно, прошли в атмосфере спокойствия, дружелюбия и в правовом русле. Кроме того, участники встречи отметили слаженную работа Центральной избирательной комиссии и рабочую дисциплину участковых избирательных комиссий.

В состав делегации входят первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Южная Осетия Алан Джуссоев, советник Президента Давид Газзаев, заместитель председателя ЦИК Казбек Карсанов, посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боциев.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 23 марта 2020 12:47

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