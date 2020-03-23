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Абхазия Информ

В ГОРОДЕ ГУДАУТА УБИЛИ ГЕРОЯ АБХАЗИИ ВАЛЕРИЯ АЙБА

Новости Понедельник, 23 марта 2020 13:23
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Сухум. 23 марта 2020. Абхазия-Информ. В Генеральной прокуратуре РА подтвердили факт убийства Героя Абхазии Валерия Хакибеевича Айба. Как уточнили «Абхазия-Информ», сегодня около 9 часов утра в г. Гудаута неизвестные лица обстреляли из огнестрельного оружия Валерия Айба возле его дома по ул. Нартаа, 61. Айба получил ранения несовместимые с жизнью.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту данного убийства. Ведутся неотложные оперативно-следственные мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 23 марта 2020 13:36

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