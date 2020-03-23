В ГОРОДЕ ГУДАУТА УБИЛИ ГЕРОЯ АБХАЗИИ ВАЛЕРИЯ АЙБА

Сухум. 23 марта 2020. Абхазия-Информ. В Генеральной прокуратуре РА подтвердили факт убийства Героя Абхазии Валерия Хакибеевича Айба. Как уточнили «Абхазия-Информ», сегодня около 9 часов утра в г. Гудаута неизвестные лица обстреляли из огнестрельного оружия Валерия Айба возле его дома по ул. Нартаа, 61. Айба получил ранения несовместимые с жизнью.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту данного убийства. Ведутся неотложные оперативно-следственные мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление.