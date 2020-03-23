МВД ОБНОВИЛО СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ОБЩЕУГОЛОВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ В АБХАЗИИ

В 2019 году совершено 22 убийства (раскрыто 18), три похищения граждан (раскрыто два), 20 разбоев (15 раскрыто), 23 грабежа (раскрыто 18), 158 краж (раскрыто 73), 207 фактов незаконного оборота наркотиков (раскрыто 204), ДТП со смертельным исходом

В 2019 г. совершено 716 преступлений общеуголовной направленности (раскрыто 574), в том числе тяжких – 296 (раскрыто 199) или 41,3% .

Сухум. 23 марта 2020. Абхазия-Информ . Министерство внутренних дел РА обновило статистические данные о преступлениях общеуголовной направленности, совершенных в Абхазии. Таблицу, в которой были представлены данные за период с 1994 по 2018 годы, дополнили данными за 2019 г.

Всего с 1994 по 2019 год совершено 24 679 преступления общеуголовной направленности, из них раскрыто 14 298 преступления или 57,93%.

Больше всего преступлений было зарегистрировано в 1994 году – 1399, меньше всего в 2018 году – 714.

За период с 1994 по 2019 годы в республике совершено 1547 убийств а и покушения на убийство, 2487 разбоев, 983 грабежа, 8793 кражи, 348 похищений людей.

Больше всего краж было зарегистрировано в 2015 году – 648, что составило 52% от общего числа совершенных преступлений. Из них было раскрыто всего 85. Меньше всего краж зарегистрировано в 1994 году – 163 (11% от общего числа совершенных преступлений), раскрыто – 64.

Больше всего убийств было совершено в 1994 и 1995 годах – 303 (22% от общего числа преступлений) и 156 (12%) соответственно. Меньше всего убийств совершено в 2018 году – 12,8 из которых раскрыто.

Больше всего похищений граждан было в 1995 году – 45, из них 20 – раскрыто. В 2017 году совершено всего одно похищение человека, и это преступление было раскрыто.

http://mvdra.org/doki/Статистика_1994-2019_печать.pdf