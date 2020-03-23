МИД РА: ПРОШЕДШИЕ ВЫБОРЫ - ЭТО ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ СВОБОДНОГО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ НАРОДА АБХАЗИИ

Сухум. 23 марта 2020. Абхазия-Информ. МИД Абхазии выступил с комментарием в связи с президентскими выборами, состоявшимися 22 марта .

«По оценкам международных наблюдателей, выборы были проведены на высоком организационном уровне в соответствии с требованиями национального законодательства, носили мирный и транспарентный характер, фактов нарушения избирательных прав граждан не установлено. По итогам голосования на пост главы государства был избран А.Г. Бжания, что стало результатом легитимной демократической процедуры, осуществлённой в рамках конституционного поля», - отмечается в Комментарии.

Внешнеполитическое ведомство республики рассматривает прошедшие выборы как «закономерный итог свободного волеизъявления народа Абхазии, способствующий преодолению внутренних разногласий, поиску решения насущных проблем и дальнейшему развитию всех государственных механизмов».