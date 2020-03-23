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Абхазия Информ

МИД РА: ПРОШЕДШИЕ ВЫБОРЫ - ЭТО ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ СВОБОДНОГО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ НАРОДА АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 23 марта 2020 14:11
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МИД РА: ПРОШЕДШИЕ ВЫБОРЫ - ЭТО ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ СВОБОДНОГО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ НАРОДА АБХАЗИИ

Сухум. 23 марта 2020. Абхазия-Информ. МИД Абхазии выступил с комментарием в связи с президентскими выборами, состоявшимися 22 марта .

«По оценкам международных наблюдателей, выборы были проведены на высоком организационном уровне в соответствии с требованиями национального законодательства, носили мирный и транспарентный характер, фактов нарушения избирательных прав граждан не установлено. По итогам голосования на пост главы государства был избран А.Г. Бжания, что стало результатом легитимной демократической процедуры, осуществлённой в рамках конституционного поля», - отмечается в Комментарии.

Внешнеполитическое ведомство республики рассматривает прошедшие выборы как «закономерный итог свободного волеизъявления народа Абхазии, способствующий преодолению внутренних разногласий, поиску решения насущных проблем и дальнейшему развитию всех государственных механизмов».

При этом МИД РА расценивает упорное нежелание ряда западных стран уважать суверенный выбор народа Абхазии как «заведомо предсказуемый и необъективный набор пропагандистских клише, свидетельствующих о болезненной склонности к непризнанию сложившихся реалий и стремлению к вмешательству во внутренние дела Республики».

В министерстве иностранных дел Абхазии убеждены в том, что в нынешних непростых условиях особенно важно консолидировать усилия в целях укрепления внешнеполитических позиций Абхазии и наглядно продемонстрировать международному сообществу готовность к открытому и откровенному обмену мнениями по всем актуальным вопросам.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 23 марта 2020 14:15

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