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Абхазия Информ

ПРОКУРАТУРОЙ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА АЙБА В.Х.

Новости Понедельник, 23 марта 2020 17:55
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Сухум. 23 марта 2020. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 (незаконное хранение, перевозка огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 99 (умышленное убийство) Уголовного кодекса РА, по факту умышленного убийства Айба Валерьяна Хакибеевича, 1950 года рождения.

Убийство Айба В.Х. было совершено примерно в 09:00 в г. Гудаута по ул. Нартаа 61, по месту жительства последнего неустановленным следствием лицом, во время выезда Айба В.Х из дома. В результате автоматической стрельбы из неустановленного следствием оружия, Айба В.Х. получил несовместимые с жизнью ранения.

В настоящее время проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия направленные на раскрытие данных преступлений.

Расследование поручено следователю прокуратуры Гудаутского района.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры РА.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 23 марта 2020 18:01

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