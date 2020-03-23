АДГУР АРДЗИНБА ПРОДОЛЖИТ СВОЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Завершились повторные выборы Президента. Я как один из кандидатов хочу выразить слова благодарности всем тем, кто принял участие в голосовании. Вы выполнили свой гражданский долг, и именно благодаря всем вам выборы прошли в спокойной и цивилизованной атмосфере. Мы – один народ, и в очередной раз продемонстрировали всему миру свою культуру и самобытность», - отмечается в обращении Ардзинба.

Сухум. 23 марта 2020. Абхазия-Информ. Кандидат в президенты Адгур Ардзинба выразил благодарность всем гражданам, принявшим участие в голосовании.

Отдельную благодарность он выразил и всем тем, кто поддержал его команду.

«Для нас – это большая ответственность, и мы сделаем все, чтобы не подвести ваше доверие. Мы, безусловно, продолжим свою политическую деятельность, направленную на созидание и защиту национальных интересов», - сказал Ардзинба.

Он пожелал мира, добра и благополучия всему многонациональному народу Абхазии.

22 марта в Абхазии состоялись повторные выборы президента. На пост президента претендовали три кандидата: лидер оппозиционных политических сил, депутат парламента Аслан Бжания, вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба и экс-министр внутренних дел Леонид Юрьевич Дзапшба.

По итогам голосования президентом РА был избран Аслан Бжания, набравший 56,5% голосов избирателей. За Адгура Ардзинба проголосовало 35,42%, за Леонида Дзапшба – 2,22%.