В АБХАЗИИ ВВЕЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Сухум. 27 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия.
«В целях защиты жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19, на основании статьи 53 Конституции Республики Абхазия и статьи 2 Конституционного закона Республики Абхазия «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия:
- с 00:00 28 марта 2020 года вводится чрезвычайное положение на всей территории республики сроком до 00:00 20 апреля 2020 года
- Координационному штабу по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 поручается в зависимости от конкретных обстоятельств представлять на утверждение меры, предусмотренные статьей 4 Конституционного закона РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия».
Сегодня же на экстренном заседании сессии парламента депутаты утвердили указ исполняющего обязаннности президента. За это решение проголосовали все 29 депутатов, присутствовавших на заседании сессии.
Последнее от
- ГОСКОМИТЕТ ПО СТАТИСТИКЕ ПРОДЕВАЕТ СРОК СДАЧИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДО 22 АПРЕЛЯ
- В АБХАЗИИ ВВЕДУТ РЕЖИМ ЧАСТИЧНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
- ПОГРАНУПРАВЛЕНИИ ФСБ РОССИИ В АБХАЗИИ ПРИНЯЛО ЭСТАФЕТУ ПОБЕДЫ
- В МИНЗДРАВЕ РАЗРАБОТАЮТ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
- В АБХАЗИИ БУДЕТ СОЗДАН ФОНД ПО СБОРУ СРЕДСТВ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ