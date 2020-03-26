АБХАЗО-РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ПО РЕКЕ ПСОУ ВРЕМЕННО ЗАКРЫВАЕТСЯ ДЛЯ ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Сухум. 28 марта 2020. Абхазия-Информ. В тексте документа говорится: До 20 апреля 2020 года ограничивается въезд в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы, лиц, направляющихся в Республику Абхазия в служебные командировки, а также водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки.

Такое решение принятл и.о. президента Валерий Ь\Бганба в субботу, 28 марта. Соответствующее изменение внесено в Распоряжение и.о. Президента Республики Абхазия «О мерах по реализации Указа и.о. Президента Республики Абхазия «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия» от 27 марта 2020 года, № 132-рп.

Министерству иностранных дел РА поручено в порядке, установленном Соглашением между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу от 17 сентября 2010 года, проинформировать Российскую сторону о временных ограничительных мерах, сязанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.