РУСЛАН ХАШИГ ПРИЗЫВАЕТ КОЛЛЕГ ЖУРНАЛИСТОВ К ВЫСОЧАЙШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ, СВЯЗАННЫХ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Обращение председателя Союза журналистов Абхазии к журналистам и редакциям СМИ республики в связи с введением чрезвычайного положения в стране для профилактики коронавируса.

Р. Хапшиг призывает коллег «проявить высочайшую ответственность при публикации материалов, связанных с коронавирусной инфекцией, а также оперативно информировать общество обо всех мерах, предпринимаемых Координационным штабом по защите населения от коронавирусной инфекции».

Сухум. 28 марта 2020. Абхазия-Информ . Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг выступил с обращением к журналистам и редакциям СМИ республики в связи с введением чрезвычайного положения в стране для профилактики коронавируса.

Уважаемые журналисты Республики Абхазия!

Призываю Вас проявить высочайшую ответственность при публикации материалов, связанных с коронавирусной инфекцией, а также оперативно информировать общество обо всех мерах, предпринимаемых Координационным штабом по защите населения от коронавирусной инфекции.

Сейчас, когда в стране введен режим чрезвычайного положения для профилактики коронавируса, очень важно не нагнетать ситуацию, не способствовать разжиганию страха, проявлять осторожность, перепроверять любые сообщения, главное - не навредить. Никто из нас не был медицинским репортером, но ситуация обязывает журналистов учиться на ходу. В этих непростых условиях не стесняйтесь консультироваться со специалистами, не допускайте, пожалуйста, личных рассуждений. Только факты, проверенные факты и мнение специалистов!

В это непростое время, вы, наряду с медиками и другими специалистами, обеспечивающими жизнедеятельность страны, находитесь, как говорится, на переднем крае. Ваша задача не только информировать, оперативно выполнять свои профессиональные задачи, но и не забывать о соблюдении мер предосторожности. Берегите себя!

Мы все, сообща, поддерживая друг друга, проявляя профессиональную солидарность, должны справиться с задачей информирования общества по вопросам профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом не допустить распространения недостоверных сообщений, фейков о короновирусе.

Отдельно хочу обратиться к редакциям печатных СМИ. Почти у всех изданий республики функционируют интернет-сайты, поэтому не ограничивайтесь только публикациями сообщений информационных агентств, нужны журналистские материалы с человеческими историями, которые можно писать удаленно, в домашних условиях. Граждане уже совершают поступки, создают волонтерские организации, люди бизнеса и не только, занялись благотворительностью. Поддержите инициативы граждан информационно, такие публикации необходимы, как никогда.

Союз журналистов уже обратился в Министерство здравоохранения и социальной защиты республики с просьбой обеспечить журналистов, в первую очередь телевизионщиков, индивидуальными средствами защиты. Надеюсь, в начале следующей недели сможем решить вопрос получения средств защиты для журналистов, чтобы создать максимум условий безопасности для вашей профессиональной работы.

В конце своего обращения хочу порекомендовать коллегам сайт sdelano.media Как журналистам работать во время пандемий и карантинов и как не стать источником паники:

https://sdelano.media/pandemic/?fbclid=IwAR0Fkcck6i-NXywIhR3ssPZX_MsH0_WJ7O3N5FxdWnCU_BUqq7qkkUC-5Pw

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг.