АСЛАН БЖАНИЯ: «ТОЛЬКО ЕСЛИ КАЖДЫЙ ПРОЯВИТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, МЫ ПРОЙДЕМ ЭТОТ СЛОЖНЫЙ ЭТАП БЕЗ ПОТЕРЬ ДЛЯ НАЦИИ»

Сухум. 28 марта 2020. Абхазия-Информ. Избранный президент Аслан Бжания выступил с обращением к народу Абхазии в связи с ситуацией, связанной с распротстранением коронавирусной инфекции в мире.

"Нынешнее положение обязывает нас предпринять максимальные меры безопасности. Надо работать на упреждение ситуации. Ни в коем случае не должно быть паники. В это время необходимо ограничить себя от участия в массовых мероприятиях, в том числе и ритуальных. Должны работать только те ведомства и учреждения, которые занимаются вопросами жизнеобеспечения наших граждан. Особая миссия выпала на работников медицинских учреждений", - отмечается в Обращении.

ОБРАЩЕНИЕ ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ К НАРОДУ АБХАЗИИ

ҲАҬЫР ЗҚӘУ ҲАЖӘЛАР!

Дорогие соотечественники!

Нынешнее положение обязывает нас предпринять максимальные меры безопасности. Надо работать на упреждение ситуации. Ни в коем случае не должно быть паники. В это время необходимо ограничить себя от участия в массовых мероприятиях, в том числе и ритуальных. Должны работать только те ведомства и учреждения, которые занимаются вопросами жизнеобеспечения наших граждан. Особая миссия выпала на работников медицинских учреждений.