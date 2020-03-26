АСЛАН БЖАНИЯ: «ТОЛЬКО ЕСЛИ КАЖДЫЙ ПРОЯВИТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, МЫ ПРОЙДЕМ ЭТОТ СЛОЖНЫЙ ЭТАП БЕЗ ПОТЕРЬ ДЛЯ НАЦИИ»
Сухум. 28 марта 2020. Абхазия-Информ. Избранный президент Аслан Бжания выступил с обращением к народу Абхазии в связи с ситуацией, связанной с распротстранением коронавирусной инфекции в мире.
"Нынешнее положение обязывает нас предпринять максимальные меры безопасности. Надо работать на упреждение ситуации. Ни в коем случае не должно быть паники. В это время необходимо ограничить себя от участия в массовых мероприятиях, в том числе и ритуальных. Должны работать только те ведомства и учреждения, которые занимаются вопросами жизнеобеспечения наших граждан. Особая миссия выпала на работников медицинских учреждений", - отмечается в Обращении.
ОБРАЩЕНИЕ ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ К НАРОДУ АБХАЗИИ
ҲАҬЫР ЗҚӘУ ҲАЖӘЛАР!
Дорогие соотечественники!
Нынешнее положение обязывает нас предпринять максимальные меры безопасности. Надо работать на упреждение ситуации. Ни в коем случае не должно быть паники. В это время необходимо ограничить себя от участия в массовых мероприятиях, в том числе и ритуальных. Должны работать только те ведомства и учреждения, которые занимаются вопросами жизнеобеспечения наших граждан. Особая миссия выпала на работников медицинских учреждений.
Мир столкнулся с большим испытанием. Осознавайте всю серьезность происходящего. От ваших действии зависит многое. Задача каждого - беречь себя и своих близких. Только если каждый проявит ответственность, мы пройдем этот сложный этап без потерь для нации. Самоизоляция не соответствует нашему характеру, но сегодня тот случай, когда мы просто обязаны думать о наших близких. Наши старшие находятся в особой зоне риска.
Руководство страны предпринимает все возможные усилия по защите населения от коронавирусной инфекции. Компетентные органы постоянно мониторят ситуацию. Прошу вас, отнестись к мерам, которые предпринимает правительство нашей страны как к руководству к действию.
Ежедневно исполняющий обязанности президента, министр здравоохранения и министр по чрезвычайным ситуациям информируют меня о предпринимаемых мерах в разрешении этой проблемы.
Ҳауаажәлар бзиа!
Сшәыҳәоит ҳаизхәыцып! Анцәа даҳхылаҧшааит!
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