Как вы знаете, мир охватила пандемия, связанная с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которая ставит под угрозу здоровье миллионов людей и всей мировой экономики.

«В данный момент перед штабом стоит первоочередная задача - организовать четкое взаимодействие и координацию с уполномоченным органом – Межведомственным оперативным штабом по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, для получения точного списка предметов первой необходимости. Это важное условие для оказания эффективной помощи. Данная мера также позволит закупать только то, что действительно необходимо и будет использовано», - отмечается в обращении председателя правления МАД Беслана Агрба. .

Сухум. 29 марта 2020. Абхазия-Информ . Московская абхазская диаспора организовала оперативный штаб помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с вирусом COVID-19. Руководителем штаба назначен Беслан Шакая.

Это новый вызов, который кардинально изменил наш быт и привычный образ жизни, заставил пересмотреть наше отношение ко многим устоявшимся ценностям.

Перед лицом этой угрозы оказалась и наша Абхазия. В настоящее время в Абхазии нет зарегистрированных случаев коронавируса. Эта вселяет хрупкую надежду, но времени для организации всех необходимых превентивных мер крайне мало, учитывая высокую скорость распространения вируса.

В связи с этим Московская абхазская диаспора организовала оперативный штаб помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с вирусом COVID-19. Руководителем штаба назначен Беслан Шакая.

В адрес диаспоры уже поступило много обращений из Абхазии о приобретении медикаментов, средств защиты и медицинской техники, в котором остро нуждается Абхазия для борьбы с коронавирусом.

В данный момент перед штабом стоит первоочередная задача - организовать четкое взаимодействие и координацию с уполномоченным органом – Межведомственным оперативным штабом по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, для получения точного списка предметов первой необходимости. Это важное условие для оказания эффективной помощи, также, данная мера позволит закупать только то, что действительно необходимо и будет использовано.

Государство уже предпринимает беспрецедентные превентивные меры, которые крайне необходимы в таких условиях. Но выделяемых средств недостаточно для полномасштабной борьбы с вирусом, а также поддержания более незащищенных слоев населения.

Абхазия остро нуждается в нашей помощи!

В СВЯЗИ С ЭТИМ МЫ ОБЬЯВЛЯЕМ СБОР СРЕДСТВ В ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ АБХАЗИИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРОНАВИРУСУ.

Мы призываем всех наших соотечественников оказать любую посильную помощь и обращаемся к вам с надеждой и верой в то, что cовместными усилиями нам удастся не допустить распространения этого вируса на территории нашего государства Республики Абхазия.

Мы обязуемся предельно открыто освещать, как и на что будут использованы поступающие средства.

В целях координации помощи, поступающей от соотечественников проживающих на территории Москвы, просим осуществлять все свои действия через вышеупомянутый Штаб.

Перечислять средства в Фонд помощи можно следующим способом:

Перечислением на расчетный счет:

Организация: РОО "МОСКОВСКАЯ АБХАЗСКАЯ ДИАСПОРА"

ИНН: 7729450949

КПП: 772901001

ОГРН: 1127799004365

Счет: 40703810938000013534

БИК: 044525225

Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК

К/С: 30101810400000000225

Переводом на банковские карты:

5536 9137 5530 2946 Тинькоф - Даур Барганджия

4279 3800 2311 0853 Сбербанк - Руслан Хагба

Просьба указывать в комментариях для чего и ФИО.

В свою очередь, я также обращаюсь ко всем вам, особенно к людям старшего поколения, и к тем, кто имеет хронические заболевания. Пожалуйста, следуйте всем правилам профилактики, оставайтесь дома, ограничивайте личные контакты, общайтесь с родственниками, друзьями по телефону, через интернет.

Именно так мы быстрее справимся с инфекцией и вернемся к привычной жизни. Я очень надеюсь на ваше понимание.

Пожалуйста, берегите себя и своих близких!

Беслан Агрба

Председатель правления «Московской Абхазской Диаспоры».