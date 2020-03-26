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Абхазия Информ

АЛХАС ДЖИНДЖОЛИЯ: ЗАДАЧА КАЖДОГО – БЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Новости Понедельник, 30 марта 2020 00:20
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АЛХАС ДЖИНДЖОЛИЯ: ЗАДАЧА КАЖДОГО – БЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Сухум. 29 марта 2020. Абхазия-Информ. Начальник оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, депутат Парламента РА Алхас Джинджолия, обратился к населению республики.

Уважаемые граждане Абхазии!

Как вы знаете, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. Инфекция каждый день распространяется, сотни тысяч заболевших, тысячи смертей - эта страшная болезнь сеет панику и хаос по всему миру. Это общая беда и Абхазия не может оставаться вне пределов опасности, созданной этой коварной болезнью. В такое непростое время на каждом из нас, на каждом гражданине Абхазии лежит ответственность за нераспространение коронавируса.

На борьбу с ней брошены все имеющиеся у нас ресурсы, ситуация с распространением коронавируса в Абхазии в целом под контролем. Под руководством и.о. президента Абхазии В.Г. Бганба, властями приняты и принимаются все необходимые меры для защиты населения от коронавируса, которые обязательны к исполнению всеми уровнями власти, всеми организациями, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. Необходимо обеспечить здесь самый строгий, жесткий контроль. Я прошу и граждан страны отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием.

Вчера, 28 марта и избранный президент Абхазии Аслан Георгиевич Бжания обратился к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией: «Дорогие соотечественники! Нынешнее положение обязывает нас предпринять максимальные меры безопасности. Надо работать на упреждение ситуации. Ни в коем случае не должно быть паники. В это время необходимо ограничить себя от участия в массовых мероприятиях, в том числе и ритуальных. Должны работать только те ведомства и учреждения, которые занимаются вопросами жизнеобеспечения наших граждан. Особая миссия выпала на работников медицинских учреждений. От ваших действий зависит многое. Задача каждого - беречь себя и своих близких. Только если каждый проявит ответственность, мы пройдем этот сложный этап без потерь для нации. Самоизоляция не соответствует нашему характеру, но сегодня тот случай, когда мы просто обязаны думать о наших близких. Наши старшие находятся в особой зоне риска. Руководство страны предпринимает все возможные усилия по защите населения от коронавирусной инфекции. Компетентные органы постоянно мониторят ситуацию. Прошу вас, отнестись к мерам, которые предпринимает правительство нашей страны, как к руководству к действию. Ежедневно, исполняющий обязанности президента, министр здравоохранения и министр по чрезвычайным ситуациям информируют меня о предпринимаемых мерах в разрешении этой проблемы».

С 30 марта Координационный штаб по защите населения от коронавируса планирует проведение тренингов для всего медицинского персонала. В очередной раз призываю всех не покидать свои дома без острой необходимости. Очень прошу вас соблюдать карантин.

На данный момент в Абхазии официально не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. При этом мы все должны осознавать ответственность и всю серьезность происходящего.

Обращаюсь к работникам СМИ, ТВ, к известным журналистам и блогерам интернет-ресурсов: прошу оградить наших граждан от вредных, пустых слухов, фейков и тем более злонамеренных спекуляций на тему коронавируса и бездействия властей. Призываю противопоставить слухам проверенную, достоверную и своевременную информацию.

В сложившейся ситуации востребованы солидарность, собранность, ответственность, дисциплина и готовность поддержать друг друга. Эти качества и в прошлом позволяли Абхазии преодолевать любые трудности, как это принято в сплоченной и дружной семье.

Я призываю всех граждан еще больше сплотиться в это сложное для нашей страны время, не поддаваться панике, и строго соблюдать все предписанные рекомендации и распоряжения.

Благодарю Вас за понимание! 

Искренне желаю всему многонациональному народу Абхазии крепости духа, здоровья, добра и процветания!

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 30 марта 2020 00:29

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