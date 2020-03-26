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Абхазия Информ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ АБХАЗИИ ИВАН ЗАРАНДИЯ

Новости Понедельник, 30 марта 2020 14:27
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ АБХАЗИИ ИВАН ЗАРАНДИЯ

Сухум. 30 марта 2020. Абхазия-Информ. На 75-м году ушел из жизни председатель Палаты адвокатов Абхазии жизни Иван Зарандия.

Он скончался в одной из московских клиник, куда самостоятельно поехал через несколько дней после микроинсульта, сообщил Sputnik Абхазия друг и коллега Ивана Зарандия адвокат Чагава.

"Насколько мне известно, врачи выявили у него рак печени на последней, четвертой стадии", - рассказал Чагава.

В 1976 году Иван Зарандия, окончил юридический факультет Красноярского университета и начал работать в юридической консультации города Ткуарчал.

"Я работал в министерстве юстиции, тогда мы и познакомились, с тех пор работали вместе. После войны мы восстановили всю адвокатуру, практически все было уничтожено, включая и кадровый состав из 117 человек осталось около шести-семи. Сейчас у нас Палата адвокатов насчитывает 120 человек", - цитирует Константина Чагава Sputnik Абхазия

Характер у Ивана Зарандия был исключительно дружелюбный, заметил он.

"Он был очень хорошим семьянином, у него два сына и внуки, на работе всегда был доброжелательный, за своих адвокатов он переживал как за родных", - сказал Чагава.

Иван Чантович Зарандия родился 30 сентября 1945 года в селе Меркула, Очамчарского района Абхазской АССР. С 1966 по 1969 годы служил в органах милиции.

С 1973 по 1976 годы был начальником команды охраны Кировского РОВД города Красноярск. В 1975 году окончил Красноярский государственный университет.

В 1977 году был принят в члены Коллегии адвокатов Абхазской АССР. С 24 апреля 1981 года - заведующий юридической консультации города Ткуарчал. С 11 ноября 1993 года и до конца жизни был председателем Палаты адвокатов Республики Абхазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200330/1029782529/

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 30 марта 2020 14:30

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