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Абхазия Информ

КОМПАНИЯ "АКВАФОН" И ООО “ВИНА И ВОДЫ АБХАЗИИ” ВНЕСЛИ ПО 5 МЛН РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ

Новости Понедельник, 30 марта 2020 15:44
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КОМПАНИЯ &quot;АКВАФОН&quot; И ООО “ВИНА И ВОДЫ АБХАЗИИ” ВНЕСЛИ ПО 5 МЛН РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 30 марта 2020. Абхазия-Информ. На спецсчет, открытый предпринимателями Абхазии, входящими в Движение «МЫ ВМЕСТЕ», уже поступили 10 млн рублей. По пять млн рублей внесли   компания  сотовой связи ЗАО «Аквафон» и СП ООО «Вина и воды Абхазии". 

Действия Движения «МЫ ВМЕСТЕ»  координируются с министерством здравоохранения и социальной защиты,  которое, в свою очередь, будет представлять  перечень необходимого оборудования и медикаментов.

Все средства, поступающие на специальный внебюджетный счет Минздрава, будут расходоваться по решению Межведомственного оперативного штаба.

Представители Движения «Мы вместе», в свою очередь, станут информировать общественность о том, сколько средств будет собрано, и на что конкретно они будут направляться.

Все желающие могут перечислять средства на борьбу с угрозой короновируса. 

Средства можно перечислить на банковские реквизиты:

Полное наименование:
Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия (МЗ и СО РА)
ИНН – 12014914, КПП – 111001890
г.Сухум, ул. Званба, 20
Банковские реквизиты:
Министерство финансов РА (МЗ и СО РА)
Банк Абхазии
р/с – 40503810000000000016
л/с – 06105002440
БИК – 224100000
КБК – 10500000000000000180
СКАТО - 401000

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 30 марта 2020 16:11

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