КОМПАНИЯ "АКВАФОН" И ООО “ВИНА И ВОДЫ АБХАЗИИ” ВНЕСЛИ ПО 5 МЛН РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 30 марта 2020. Абхазия-Информ. На спецсчет, открытый предпринимателями Абхазии, входящими в Движение «МЫ ВМЕСТЕ», уже поступили 10 млн рублей. По пять млн рублей внесли компания сотовой связи ЗАО «Аквафон» и СП ООО «Вина и воды Абхазии".

Действия Движения «МЫ ВМЕСТЕ» координируются с министерством здравоохранения и социальной защиты, которое, в свою очередь, будет представлять перечень необходимого оборудования и медикаментов.

Все средства, поступающие на специальный внебюджетный счет Минздрава, будут расходоваться по решению Межведомственного оперативного штаба.

Представители Движения «Мы вместе», в свою очередь, станут информировать общественность о том, сколько средств будет собрано, и на что конкретно они будут направляться.