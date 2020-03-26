КОМПАНИЯ "АКВАФОН" И ООО “ВИНА И ВОДЫ АБХАЗИИ” ВНЕСЛИ ПО 5 МЛН РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ
Сухум. 30 марта 2020. Абхазия-Информ. На спецсчет, открытый предпринимателями Абхазии, входящими в Движение «МЫ ВМЕСТЕ», уже поступили 10 млн рублей. По пять млн рублей внесли компания сотовой связи ЗАО «Аквафон» и СП ООО «Вина и воды Абхазии".
Действия Движения «МЫ ВМЕСТЕ» координируются с министерством здравоохранения и социальной защиты, которое, в свою очередь, будет представлять перечень необходимого оборудования и медикаментов.
Все средства, поступающие на специальный внебюджетный счет Минздрава, будут расходоваться по решению Межведомственного оперативного штаба.
Представители Движения «Мы вместе», в свою очередь, станут информировать общественность о том, сколько средств будет собрано, и на что конкретно они будут направляться.
Все желающие могут перечислять средства на борьбу с угрозой короновируса.
Средства можно перечислить на банковские реквизиты:
Полное наименование:
Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия (МЗ и СО РА)
ИНН – 12014914, КПП – 111001890
г.Сухум, ул. Званба, 20
Банковские реквизиты:
Министерство финансов РА (МЗ и СО РА)
Банк Абхазии
р/с – 40503810000000000016
л/с – 06105002440
БИК – 224100000
КБК – 10500000000000000180
СКАТО - 401000
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