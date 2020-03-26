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Абхазия Информ

СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ВЛАДИМИРА АГРБА

Новости Понедельник, 30 марта 2020 16:01
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Сухум. 30 марта 2020. Абхазия-Информ. В связи с кончиной литературоведа, критика, фольклориста, общественного деятеля, участника национально-освободительного движения абхазского народа 70-90 годов, одного из основателей Народного форума Абхазии «Аидгылара», кавалера ордена «Ахьдз-апша» III степени Владимира Бабаховича Агрба распоряжением исполняющего обязанности главы государства создана комиссия по организации похорон.

Председатель комиссии - министр просвещения Республики Абхазия Адгур Какоба.

Прощальная церемония состоится 2 апреля в 13:00 по адресу: село Яштуха, Сухумского района, улица Школьная, 27.

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