СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ВЛАДИМИРА АГРБА

Сухум. 30 марта 2020. Абхазия-Информ. В связи с кончиной литературоведа, критика, фольклориста, общественного деятеля, участника национально-освободительного движения абхазского народа 70-90 годов, одного из основателей Народного форума Абхазии «Аидгылара», кавалера ордена «Ахьдз-апша» III степени Владимира Бабаховича Агрба распоряжением исполняющего обязанности главы государства создана комиссия по организации похорон.

Председатель комиссии - министр просвещения Республики Абхазия Адгур Какоба.

Прощальная церемония состоится 2 апреля в 13:00 по адресу: село Яштуха, Сухумского района, улица Школьная, 27.