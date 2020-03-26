ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЖИМА ЧП И СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Так, согласно отчёту министра здравоохранения и социального обеспечения Тамаза Цахнакия лабораторная диагностика заражения коронавирусной инфекцией проведена порядка 20 пациентам по республике со схожей симптоматикой. Ответы исследований отрицательные.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров РА, участники рабочей встречи обсудили эффективность режима чрезвычайного положения, текущее состояние дел в медучреждениях, статистику обращений и сводку данных о проведённых лабораторных исследованиях на выявление коронавирусной инфекции.

Сухум. 30 марта 2020. Абхазия-Информ . Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание с членами Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Помимо этого, Цахнакия отчитался также о готовности учреждений и маршрутизации больных. По словам министра, в республике 15 аппаратов искусственной вентиляции легких уже установлены в медучреждениях, ещё 4 в ближайшее время будут доставлены в Абхазию.

ГАИ и Государственному управлению по энергетике, транспорту и связи поручено обязать водителей частных автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, строго соблюдать меры безопасности и носить средства защиты, находясь за управлением автомобилей.

И.о. Президента Валерий Бганба поручил силовым ведомствам совместно с Минздравом с 31 марта организовать дежурство медицинских бригад при стационарных постах по республике. Задачами сотрудников пункта станет измерение температуры пассажирам и водителям автомобилей, передвигающихся по трассе, оказание первичной помощи в случае необходимости.

Валерий Бганба поручил министерству финансов и Государственному таможенному комитету проработать возможность временного снятия ввозных налоговых обязательств (пошлин и сборов) с предпринимателей, которые поставляют в страну продукты питания и медикаменты.

Он также поручил профильным органам рекомендовать банкам Абхазии рассмотреть возможность отсрочки ежемесячных платежей по частным потребительским кредитам без потери потребителем дополнительных финансовых средств.

Член координационного штаба, избранный вице-президент Бадра Гунба согласился с острой необходимостью подобных мер и выразили надежду на то, что представители банковского сообщества с пониманием отнесутся к финансовому положению граждан и рассмотрят возможность отсрочек уплаты долга на время введённых мер по защите населения от вируса.

В завершение встречи, участники обсудили некоторые дополнительные вопросы социальной сферы.

Вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба отметил, что заработные платы сотрудников госучреждений поступят в срок, задержек по начислениям пенсий и прочих социальных пособий не предвидится ни в одном районе.