МЕДИЦИНСКИЕ БРИГАДЫ БУДУТ ДЕЖУРИТЬ НА ПОСТАХ ГАИ
Сухум. 30 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об организации дежурства медицинских бригад на постах ГАИ.
В тексте Распоряжения говорится:
«1. В целях выявления лиц с симптомами заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 организовать дежурство медицинских бригад для измерения температуры тела водителей и пассажиров транспортных средств:
- Министерству здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия - в г. Гагра (Жоэквара) и на стационарном посту ГАИ «Канал»;
- Министерству обороны Республики Абхазия - на стационарном посту ГАИ «Мачара»;
- Министерству внутренних дел Республики Абхазия - на въезде в г. Сухум (Универсам).
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на члена Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции Лолуа Р.В.».
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