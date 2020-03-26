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Абхазия Информ

МЕДИЦИНСКИЕ БРИГАДЫ БУДУТ ДЕЖУРИТЬ НА ПОСТАХ ГАИ

Новости Понедельник, 30 марта 2020 19:14
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Сухум. 30 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об организации дежурства медицинских бригад на постах ГАИ.

В тексте Распоряжения говорится:

«1. В целях выявления лиц с симптомами заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 организовать дежурство медицинских бригад для измерения температуры тела водителей и пассажиров транспортных средств:

- Министерству здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия  - в г. Гагра (Жоэквара) и на стационарном посту ГАИ «Канал»;

- Министерству обороны Республики Абхазия  - на стационарном посту ГАИ «Мачара»;

- Министерству внутренних дел Республики Абхазия -  на въезде в г. Сухум (Универсам).

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на члена Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции Лолуа Р.В.».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 30 марта 2020 19:32

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