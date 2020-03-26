С 21:00 30 МАРТА ПРИОСТАНОВЛЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА МЕЖДУ ОЧАМЧЫРСКИМ И ГАЛСКИМ РАЙОНАМИ

Вчера же стало известно о том, что из Галского района в инфекционную больницу г. Зугдиди (Грузия) была доставлена пациентка с высокой температурой. Она, как показал тест, оказалась зараженной коронавирусной инфекцией.

Стационарный пост ГАИ "Канал", расположенный на административной границе Очамчырского и Галского районов, закрыт для проезда автотранспорта. Исключение составляют автомобили со специальным на то разрешением. Приказом министра внутренних дел Раули Смыра, круглосуточное несение службы на посту обеспечивается личным составом ОВД по Галскому району.

По информации главврача Галской районной больницы Георгия Шония, женщина, которая 29 марта приехала из Москвы, по дороге домой почувствовала себя плохо и обратилась в участковую больницу поселка Саберио (с. Папынырхуа).

"В приемном покое ей измерили температуру и, когда увидели, что она чуть выше 38 градусов, решили перевести больную за пределы Абхазии на территорию Грузии. Наши машины не переезжают в Грузию, сотрудники ИнгурГЭС позвонили в скорую Грузии, оттуда приехала инфекционная бригада. Буквально пять метров она перешла границу пешком, а дальше ее отвезли на скорой. Мне сообщили об этом тогда, когда она уже переходила границу. Сказали, что до этого не было времени. Все это произошло вчера ночью", - рассказал Sputnik Абхазия Шония.

Все те, с кем контактировала больная, а это ее родственники и сотрудники пропускных пунктов на российско-абхазской и абхазо-грузинской границах, переведены на режим строгой самоизоляции.