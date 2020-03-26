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Абхазия Информ

РУССКИЙ ПЕН-ЦЕНТР ОБЪЯВИЛ ЛОНГ-ЛИСТ ПРЕМИИ ИМЕНИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Новости Вторник, 31 марта 2020 12:04
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РУССКИЙ ПЕН-ЦЕНТР ОБЪЯВИЛ ЛОНГ-ЛИСТ ПРЕМИИ ИМЕНИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Сухум. 31 марта 2020. Абхазия-Информ. . Оргкомитет международной литературной премии имени Фазиля Искандера объявил длинный список претендентов в номинациях "Проза", "Поэзия", "Киносценарии и драматургия", "Проза для детей и подростков". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Русском ПЕН-центре.

"В длинный список вошли, в частности, такие известные прозаики, поэты и кинодраматурги, как: Валерий Бочков, Мария Ватутина, Олег Глушкин, Дина Рубина, Максим Замшев, Вячеслав Куприянов, Валерий Попов, Елена Усачева, Антон Уткин, Вадим Фадин, Виталий Шария, а также их более молодые, но уже ярко заявившие о себе коллеги - Елена Буевич, Анаит Григорян, Надя Делаланд, Ирина Горюнова, Астамур Какалия, Александр Карпенко, Инга Кузнецова, Артемий Леонтьев, Александра Николаенко, Георгий Панкратов, Валерия Пустовая и другие талантливые литераторы", - рассказали организаторы премии.

Всего на соискание премии выдвинута 51 работа.

Председатель жюри премии, президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов в беседе с ТАСС отметил, что предыдущие три цикла доказали, что наград"стала за эти годы и популярной, и престижной". "Мы ни минуты не сомневаемся: премия имени Фазиля Искандера, как никакая другая, помогает собиранию когда-то разрушенного культурного пространства, способствует установлению неказенных, человеческих связей между народами России, Абхазии, других стран кавказского региона, да и вообще всего СНГ, и, конечно, наводит крепкие мосты для распространения русского языка и литературы в дальнем зарубежье", - подчеркнул он.

Вместе с ним оценивать работы будут писатели, поэты, кинодраматурги: Максим Гуреев, Борис Евсеев, Лола Звонарева, Марина Кудимова, Эдуард Русаков. "Необыкновенный рассказчик, родившийся в Сухуме и ставший великим писателем в Москве, Фазиль Искандер нужен нам сегодня, как воздух, - уверен Борис Евсеев. - Искандеровские притчи о времени и о стране сейчас как нельзя более к месту. Неповторимая интонация, особый - с оттенком сладкой скорби - "искандеровский" юмор и выросший из них своеобычный стиль, оставаясь накрепко привязанными к эпохе, делают его произведения неразрушимыми, вечными. Важно то, что наши конкурсанты, обладая собственным авторским стилем, плодотворно работают в излюбленных жанрах Искандера, таких как притча, новелла и роман эпического склада".

Короткий список премии имени Фазиля Искандера будет объявлен во второй половине июля. Вручение премии состоится в декабре 2020 года.

https://tass.ru/kultura/8118275?fbclid=IwAR1Nuye1r6oRADrHzN0PnVALEi18GRq5RQDiVtq3o4SA1tEzsan1-fSePq8

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 31 марта 2020 12:05

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