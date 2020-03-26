В ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ОЖИДАЮТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ Н. ХЕЦУРИАНИ НА КОРОНАВИРУС
Сухум. 31 марта 2020. Абхазия-Информ. Вчера, 30 марта, в районе 20:30 в оперативный штаб по защите населения Республика Абхазия от коронавируса поступила информация о том, что жительнице Галского района Хецуриани Нино Реноевне поставили предварительный диагноз - заражение коронавирусной инфекцией.
Оперативный штаб информирует население республики:
- Н. Хецуриани прибыла из Москвы 29 марта в Аэропорт города Сочи в 10:50 рейсом U6 407 «Уральские авиалинии».
- Установлены все места длительных и кратковременных остановок гражданки по пути следования с КПП «Псоу» в село Саберио (речь идет о доме родственников и магазинах), установлен круг лиц, с кем у Хецуриани был контакт. Все лица находятся на подконтрольной изоляции».
- Н. Хецуриани не посещала ни свадебных торжеств, ни траурных мероприятий.
- Вечером 29 марта Н. Хецуриани пересекла пункт пропуска в Саберио и направилась в Зугдиди.
- Дезинфекционными растворами обработаны места пребывания гражданки (КПП «Псоу» и КП в Саберио). Кроме того, силовыми ведомствами для предупреждения передвижения граждан перекрыт выезд из села Соберио в Галский район, также установлен кордон, предотвращающий въезд и выезд в/из Галского района.
В оперативном штабе ожидают окончательные результаты тестирования Хецуриани на коронавирус и обещают проинформировать население о них.
Оперативный штаб по защите населения РА от коронавирусной инфекции просит всех, кто летел с Н. Хецуриани одним рейсом придерживаться метода самоизоляции, при подозрении на ухудшение самочувствия обратиться в лечебное учреждение по месту жительства.
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