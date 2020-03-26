В ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ОЖИДАЮТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ Н. ХЕЦУРИАНИ НА КОРОНАВИРУС

Сухум. 31 марта 2020. Абхазия-Информ. Вчера, 30 марта, в районе 20:30 в оперативный штаб по защите населения Республика Абхазия от коронавируса поступила информация о том, что жительнице Галского района Хецуриани Нино Реноевне поставили предварительный диагноз - заражение коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб информирует население республики:

- Н. Хецуриани прибыла из Москвы 29 марта в Аэропорт города Сочи в 10:50 рейсом U6 407 «Уральские авиалинии».

- Установлены все места длительных и кратковременных остановок гражданки по пути следования с КПП «Псоу» в село Саберио (речь идет о доме родственников и магазинах), установлен круг лиц, с кем у Хецуриани был контакт. Все лица находятся на подконтрольной изоляции».