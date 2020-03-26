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Абхазия Информ

МВД: НИНО ХЕЦУРИАНИ БЫЛ ВРЕМЕННО ПРОДЛЕН ЗАГРАНПАСПОРТ РА ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ БОЛЬНОГО РОДСТВЕННИКА В РОССИЮ

Новости Вторник, 31 марта 2020 15:05
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МВД: НИНО ХЕЦУРИАНИ БЫЛ ВРЕМЕННО ПРОДЛЕН ЗАГРАНПАСПОРТ РА ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ БОЛЬНОГО РОДСТВЕННИКА В РОССИЮ

Сухум. 31 марта 2020. Абхазия-Информ. Нино Хецуриани, заразившаяся коронавирусной инфекцией, не имеет гражданства Абхазии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба МВД РА.

«Уроженка села Саберио Галского района (ныне с. Аберкыт) в 2013 году получила паспорт гражданина РА образца 2006 года, данный документ сейчас является недействительным. В настоящее время Хецуриани Н.Р., 1970 г/р, является заявительницей на получение ВНЖ. На основании поданного заявления, с целью сопровождения больного родственника за пределы РА, Хецуриани Н. Р. временно продлен заграничный паспорт РА, с февраля по май текущего года", - отмечается в комментарии МВД.

Пресс-служба МВД сообщила и детали маршрута женщины в Абхазии: "Утром 29 марта 2020 Хецуриани въехала на территорию Абхазии и в сопровождении родственников, на личном автомобиле племянника проследовала к месту проживания в село Аберкыт Галского района"

В связи с госпитализацией Хецуриани с подозрением на наличие коронавирусной инфекции и  в целях профилактики круг лиц, контактировавших с ней,  с 30 марта находится в режиме строгого карантина. 

По информации оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, Хецуриани прибыла из Москвы 29 марта в аэропорт города Сочи рейсом U6 407 «Уральские авиалинии» в 10:50.

Штаб обратился ко всем, кто летел с ней одним рейсом, придерживаться метода самоизоляции, при подозрении на ухудшение самочувствия обращаться в лечебное учреждение по месту жительства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 31 марта 2020 15:18

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