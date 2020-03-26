МВД: НИНО ХЕЦУРИАНИ БЫЛ ВРЕМЕННО ПРОДЛЕН ЗАГРАНПАСПОРТ РА ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ БОЛЬНОГО РОДСТВЕННИКА В РОССИЮ

«Уроженка села Саберио Галского района (ныне с. Аберкыт) в 2013 году получила паспорт гражданина РА образца 2006 года, данный документ сейчас является недействительным. В настоящее время Хецуриани Н.Р., 1970 г/р, является заявительницей на получение ВНЖ. На основании поданного заявления, с целью сопровождения больного родственника за пределы РА, Хецуриани Н. Р. временно продлен заграничный паспорт РА, с февраля по май текущего года", - отмечается в комментарии МВД.

Сухум. 31 марта 2020. Абхазия-Информ . Нино Хецуриани, заразившаяся коронавирусной инфекцией, не имеет гражданства Абхазии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба МВД РА.

Пресс-служба МВД сообщила и детали маршрута женщины в Абхазии: "Утром 29 марта 2020 Хецуриани въехала на территорию Абхазии и в сопровождении родственников, на личном автомобиле племянника проследовала к месту проживания в село Аберкыт Галского района"

В связи с госпитализацией Хецуриани с подозрением на наличие коронавирусной инфекции и в целях профилактики круг лиц, контактировавших с ней, с 30 марта находится в режиме строгого карантина.

По информации оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, Хецуриани прибыла из Москвы 29 марта в аэропорт города Сочи рейсом U6 407 «Уральские авиалинии» в 10:50.

Штаб обратился ко всем, кто летел с ней одним рейсом, придерживаться метода самоизоляции, при подозрении на ухудшение самочувствия обращаться в лечебное учреждение по месту жительства.