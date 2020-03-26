ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «МЫ ВМЕСТЕ» СОСТАВИЛА УЖЕ 25 МЛН 400 ТЫС. РУБЛЕЙ
Сухум. 31 марта 2020. Абхазия-Информ. 25 млн 400 тыс. рублей уже внесено в виде финансовой помощи на счет Минздрава Абхазии участниками Движения предпринимателей Абхазии «Мы вместе». Это движение было создано несколько дней назад в целях мобилизации финансовых ресурсов и оказания помощи в создании условий для защиты населения Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19.
По 5 млн рублей внесли ЗАО «Аквафон», ООО «Вина и воды Абхазии» и СП ООО «А-Мобаил», 3 млн руб. – ООО «АПСНЫ ДЬЮ ТИ», по 2 млн руб. – ООО «Премиум» и Ардзинба Мадина Владиславовна, 1 млн руб. - ООО "АЗИД, по 500 тыс. рублей - ООО "Чикен и КО" Кантри Чикен и ООО "Позитив" Торговый центр с. Мачара.
Среди тех, кто откликнулся на беду, поразившую весь мир, и оказал посильную финансовую помощь республике: ТПП РА (200 тыс. руб.), ООО «Флагман» (300 тыс. руб.), ООО «КРОМ», (300 тыс. руб.), супермаркет «Сухум» (150 тыс. руб.) соотечественник из Турции Бюлент Авидзба (500 долларов США), ИП Тумасян сети магазинов «Успех+» (50 тыс. руб. ), ООО "Вавилон" (100 тыс. руб.), ООО "Дурипшская винодельня» (200 тыс. руб.), ООО «Минеральные воды Абхазии» (100 тыс. руб.).
Участники Движения «Мы вместе» призывают граждан Абхазии, всех, кому не безразлична судьба народа и его будущее, принять участие в сборе средств для организации процесса оказания необходимой медицинской помощи населению республики.
Подробную информацию о движении и собранных средствах можно прочесть на сайте https://mi-vmeste.org
Реквизиты для переводов из РФ
БИК: 044525411
Наименование банка получателя: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г.Москва
Кор.счет: 30101810145250000411
Наименование Получателя:
Национальный банк Республики Абхазия
Расчет.счет: 301118107000000000923
ИНН 7702070139 КПП 775087001
В назначении:
Для Министерства финансов РА (Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА), л/с 06105002440, р/счёт 40503810000000000016,ИНН 12014914,СКАТО 401000,КБК 10500000000000000180
Реквизиты для переводов из РА
Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия (МЗ и СО РА)
ИНН 12014914, КПП 111001890 г. Сухум, ул. Званба, д. 20
Банковские реквизиты: Министерство финансов РА (МЗ и СО РА)
Банк Абхазии р/счет 40503810000000000016
БИК 224100000
Лицевой счет 06105002440
КБК 10500000000000000180
СКАТО 401000
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