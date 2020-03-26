ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «МЫ ВМЕСТЕ» СОСТАВИЛА УЖЕ 25 МЛН 400 ТЫС. РУБЛЕЙ

Сухум. 31 марта 2020. Абхазия-Информ. 25 млн 400 тыс. рублей уже внесено в виде финансовой помощи на счет Минздрава Абхазии участниками Движения предпринимателей Абхазии «Мы вместе». Это движение было создано несколько дней назад в целях мобилизации финансовых ресурсов и оказания помощи в создании условий для защиты населения Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19.

По 5 млн рублей внесли ЗАО «Аквафон», ООО «Вина и воды Абхазии» и СП ООО «А-Мобаил», 3 млн руб. – ООО «АПСНЫ ДЬЮ ТИ», по 2 млн руб. – ООО «Премиум» и Ардзинба Мадина Владиславовна, 1 млн руб. - ООО "АЗИД, по 500 тыс. рублей - ООО "Чикен и КО" Кантри Чикен и ООО "Позитив" Торговый центр с. Мачара.