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Абхазия Информ

БЕСЛАН БАРАТЕЛИЯ: БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РАБОТАЕТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ И ОБЕСПЕЧЕНА НАЛИЧНОСТЬЮ

Новости Пятница, 03 апреля 2020 18:54
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БЕСЛАН БАРАТЕЛИЯ: БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РАБОТАЕТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ И ОБЕСПЕЧЕНА НАЛИЧНОСТЬЮ

Сухум. 3 апреля 2020. Абхазия-Информ. Председатель Банка Абхазии Беслан Барателия выступил с обращением к  клиентам  банков. Он напомнил, что банковская система Абхазии после введения чрезвычайного положения в республике перешла на ограниченный режим работы. Практически все коммерческие банки сократили свое рабочее время до 13:00, 14:00 или до 15:00 по своему усмотрению. 

«Закрыты некоторые отделения, ограничено количество работников в банках. Все это делается для того чтобы предотвратить возможное распространение инфекции и обеспечить здоровье как сотрудников банка, так и клиентов», – отметил Барателия.

Он подчеркнул, что в соответствии с рекомендациями санэпидемстанции в банках проводятся все мероприятия по санитарной обработкое  помещений и банкоматов. Коммерческие банки, значительно сократив количество сотрудников, впускают в помещения по одному – два клиента, не более. К этому процессу нужно с относится с пониманием, поскольку речь идет о здоровье людей. Значительное количество людей, входящих  в небольшие помещения  отделений банков, увеличивают риск распространения коронавирусной инфекции.

«К сожалению, возможности обрабатывать купюры нет, поэтому рекомендация как можно меньше контактировать с наличностью и при возможности использовать индивидуальные карты для оплаты товаров и услуг. А при общении с банкоматом не вводить суммы и пин-коды руками, а стараться использовать перчатки и средства защиты», – сказал председатель Нацбанка.

По словам Барателия, в целом банковская система работает в обычном режиме, проводятся все банковские платежи, поддерживается платежная система. Панические настроения в период введения чрезвычайной ситуации и закрытия границы прошли, банкоматы выдержали нагрузку.

Барателия сообщил, что в марте было снято рекордное количество наличности: за этот месяц банковская система через банкоматы и пост терминалы выдала 1 млрд 300 млн рублей и преимущественно это было в период введения ЧС и закрытия рынков. Но сейчас ситуация спокойна и стабильная.

«Хотел бы сообщить, что банковская система работает в обычном режиме и обеспечена наличностью. В случае выплаты пенсий и зарплат никто не пострадает. Не нужно паниковать и нагнетать обстановку», - сказал Беслан Барателия.

Он обратился к   пенсионерам: если раньше выдачу пенсий начинали с 18-го числа каждого месяца в городе Сухуме, с 20-го – в Гудаутском районе и с 24-го в других районах Абхазии, то на этот раз российский Пенсионный фонд перечислил пенсию пенсионерам раньше чем обычного, поэтому она будет выдаваться раньше.

«Просьба к пенсионерам – не собираться большими группами у банкоматов, с целью получения пенсии. Ради сохранения здоровья старайтесь не приходить в первые два-три дня ее поступления. Еще раз повторяю – денег достаточно, не переживайте, всем хватит», – подчеркнул Барателия.

 Он обратился с просьбой к пенсионерам «не кучковаться», держать дистанцию. По его словам, в этом месяце, опять же в виде исключение, с учетом введения ЧС, выдача пенсий в частности в Сухуме и в других городах, там где при отделениях Сбербанка есть а банкоматы, будет осуществляться исключительно через банкоматы.

«Мы постараемся не допустить выдачу пенсий в плохо проветриваемых помещениях, где риск распространения инжекции достаточно высокий. Только только через банкоматы на улице! При этом, сотрудники Сбербанка станут помогать людям, которые не могут самостоятельно снять пенсию с банковских карт», – сказал Барателия.

Он остановился еще на одной проблеме: сложная ситуация в экономике связанная с введением ЧС и закрытием бизнеса, породила вопросы у многих предпринимателей – как обслуживать взятые ранее кредиты?

«Национальный банк с пониманием относится к проблема людей, но мы не можем обязать коммерческие банки приостановить начисление процентов или пересмотреть графики выплат. Тем не менее, мы обратились в коммерческие банки с в просьбой учесть финансовое положение заемщиков», – сообщил Барателия.

Он пояснил, что если у того или иного индивидуального предпринимателя или фирмы возникнут проблемы с ведением своей деятельности и значительно ухудшится финансовое положение, заемщики могут обратиться в банк с просьбой реструктуризировать кредит. Это означает возврат кредитов не в месяцы, когда в стране введена ЧС, а в более поздние сроки – к тому моменту, когда ситуация наладится и восстановится бизнес.

 Тоже самое касается людей, которые взяли зарплатные кредиты: в случае если возникнут такие проблемы, безусловно банки будут реагировать соответственно.

Клиенты Сбербанка Абхазии, собственником которого являет Национальный банк, взявшие ранее кредиты на бизнес-проекты или иные цели и у них значительно ухудшилось финансовая ситуация, могут обратиться в банк с просьбой о реструктуризации – продлении срока и пересмотре графика возврата кредитов.

«Самое главное сегодня – не поддаваться панике, спокойно общаться с банками и предусматривать все меры безопасности», – резюмировал Беслан Барателия.


Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 03 апреля 2020 19:17

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