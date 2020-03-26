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Абхазия Информ

СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Новости Суббота, 11 апреля 2020 17:43
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Сухум. 11 апреля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 11 апреля следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У четверых из них результат отрицательный. Положительный результат теста на коронавирус выявлен у одного из граждан, контактировавших с первыми двумя заболевшими. Заболевший 1925 года рождения в данный момент находится на самоизоляции под контролем специалистов. Его состояние расценивается как средней степени тяжести.

Таким образом, на сегодняшний день в республике три подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Первые два пациенты продолжают находиться под наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты, их состояние без отрицательной динамики.

Напоминаем, что работают горячие линии: 

- По номеру 0303 можно обратиться за оказанием медицинской помощи;

- По номеру 0404 - за психологической помощью;

- А также действует горячая линия МВД Абхазии 920-20-95

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