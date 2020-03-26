СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Новости Среда, 15 апреля 2020 18:53
Сухум. 15 апреля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 15 апреля следующая.
Все три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция продолжают получать лечение. У двоих из них выраженная положительная динамика. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции без отрицательной динамики. В очередной раз была предложена госпитализация, от которой он отказался.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 14 человек. У всех результаты отрицательные.
Уважаемые граждане, вновь просим вас продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
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