СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Сухум. 15 апреля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 15 апреля следующая.

Все три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция продолжают получать лечение. У двоих из них выраженная положительная динамика. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции без отрицательной динамики. В очередной раз была предложена госпитализация, от которой он отказался.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 14 человек. У всех результаты отрицательные.