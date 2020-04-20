ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: РИСКИ СУЩЕСТВУЮТ И ОТНОСИТЬСЯ К ЭТОМУ НУЖНО СЕРЬЕЗНО
Сухум. 22 апреля 20202. Абхазия-Информ. Инаугурация президента – это закреплённое в Конституции мероприятие. Помещение где будет проходить инаугурация, подготовят советующим образом – проведут обработку спецсредствами с учетом санитарно-эпидемиологических норм и правил. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.
«Мы находимся в режиме самоизоляции, в том числе и чиновники разного уровней. Поэтому при входе поставят дезрастворы для рук, естественно участники церемонии будут соблюдать соответствующее расстояние и надевать маски. При коронавирусе людям достаточно соблюдать расстояние, чтобы избежать заражения», – сказал Цахнакия.
Говоря об открытии рынков, министр предупредил, что необходимо продолжать носить маски и перчатки.
«Мы должны соблюдать все правила направленные на профилактику распространения вируса. Если начнутся массовые контакты, мы рискуем получить наибольшее число инфицированных! Такая вероятность присутствует!
Я никого не хочу пугать или стращать, но мы должны понимать, что такие риски существуют и относиться к этому нужно серьезно. Пользуясь случаем обращаюсь к гражданам с призывом – старайтесь оставаться на самоизоляции и избегайте массовых мероприятий», – подчеркнул Тамаз Цахнакия.
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