ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: РИСКИ СУЩЕСТВУЮТ И ОТНОСИТЬСЯ К ЭТОМУ НУЖНО СЕРЬЕЗНО

Сухум. 22 апреля 20202. Абхазия-Информ. Инаугурация президента – это закреплённое в Конституции мероприятие. Помещение где будет проходить инаугурация, подготовят советующим образом – проведут обработку спецсредствами с учетом санитарно-эпидемиологических норм и правил. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

«Мы находимся в режиме самоизоляции, в том числе и чиновники разного уровней. Поэтому при входе поставят дезрастворы для рук, естественно участники церемонии будут соблюдать соответствующее расстояние и надевать маски. При коронавирусе людям достаточно соблюдать расстояние, чтобы избежать заражения», – сказал Цахнакия.

Говоря об открытии рынков, министр предупредил, что необходимо продолжать носить маски и перчатки.