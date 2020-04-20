АСИДА ШАКРЫЛ ПРИЗЫВАЕТ ГЕНПРОКУРАТУРУ ПРОВЕСТИ ОПЕРАТИВНОЕ И ТЩАТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ФАКТА СМЕРТИ А.В.ТАРБА

«Из поступившей в офис Уполномоченного по правам человека информации мне стало известно о факте смерти Тарба Аляса Валерьевича, 1991 года рождения, содержащегося под стражей в одном из изоляторов МВД Республики Абхазия. Этот случай в череде других, имевших место за последнее время случаев насильственной смерти лиц, содержащихся в местах принудительного содержания.

В МВД обещали в ближайшие часы предоставить объективную информацию о случившемся.

Сухум. 28 апреля 2020. Абхазия-Информ . В социальных сетях распространилась информация о смерти молодого человека Аляса Тарба, содержавшегося под стражей.

Данный факт требует принятия самых серьезных мер, первым из которых является проведение независимой должной судебной медицинской экспертизы с установлением исчерпывающих причин смерти.

Считаем необходимым проведение тщательного расследования на предмет выявления фактов, свидетельствующих о применении к гражданину Тарба пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видах обращения.

На мой вопрос, установлена ли причина смерти Тарба, судмедэксперт Ратмир Джанибеков сказал, что причина смерти не установлена, так как вскрытие не проводилось, им был проведен лишь наружный осмотр тела.

Исходя из вышеизложенного, считаем своим долгом призвать Генеральную прокуратуру Республики Абхазия провести оперативное и тщательное расследование факта смерти А.В. Тарба».