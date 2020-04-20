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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ О МИНИСТРЕ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

Новости Четверг, 30 апреля 2020 18:46
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ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ О МИНИСТРЕ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о министре по налогам и сборам Республики Абхазия. 

 В тексте Указа говорится: 

«Назначить министром по налогам и сборам Республики Абхазия Курмазия Даура Леонтьевича».

Курмазия Даур Леонтьевич родился  28 августа  1974 года в г.Гудаута.

В 1991г. поступил в Абхазский Государственный Университет в г.Сухум на экономический факультет, который закончил 1997 году.

В 2002г. поступил в Абхазский Государственный Университет в г.Сухум на юридический факультет, который закончил 2005 году.

C 1997г. по 2003г.  работал в Контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов на должностях специалиста, ведущего специалиста и главного специалиста.

С мая 2003г. по март 2004г. работал начальником отдела налогообложения юридических лиц ИМНС РА по Гудаутскому району.

 С Марта 2004г. переведен в на должность зам.начальника отдела налогообложения юридических лиц Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.

С 2005г. назначен  начальником  отдела налогообложения юридических лиц Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.

С сентября 2006г. работал главным бухгалтером ООО СП «Оливиус».

С 2009г. по 02.11.2011г. работал главным бухгалтером ООО «Мюссера».

С 09.11.2011г. по 27.04.2015г. начальник Управления налогообложения юридических лиц Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.

10.04.2012г. на основании Приказа Министерства по налогам и сборам  Республики Абхазия присвоен классный чин «Советник налоговой службы II класса».

14.04.2014г. на основании Указа Президента Республики Абхазия присвоен классный чин «Советник налоговой службы I класса».

В апреле 2015 года, назначен Директором РУП «ОПК Пицунда».

В октябре 2016 года Указом Президента Республики Абхазия назначен на должность министра по налогам и сборам Республики Абхазия.

3 октября 2018 года Указом Президента Республики Абхазия присвоен классный чин - Государственный советник налоговой службы.

В период с 1992-1993гг. проходил военную службу в Погранотряде ВС РА.

Женат, имеет сына и дочь.         

 
Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 30 апреля 2020 19:12

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