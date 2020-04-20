ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ О МИНИСТРЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о министре внутренних дел.
В тексте Указа говорится:
«Назначить министром внутренних дел Республики Абхазия Дбар Дмитрия Сергеевича».
Дбар Дмитрий Сергеевич родился 5 июля 1984 года в городе Кечкемет, Венгерской народной республики. В 2002 году окончил среднюю школу № 4 в городе Сухум.
2002 – 2004 гг. служба в рядах Вооружённых сил Республики Абхазия
2004 – 2008 гг. обучение в «Московском государственном университете экономики, статистики и информатики» по специальности «экономист»
2005 – 2009 гг. служба в Государственной службе охраны Республики Абхазия
2009 – 2014 гг. служба в Службе государственной безопасности Республики Абхазия
В 2014 г. заместитель начальника криминальной милиции МВД Республики Абхазия
2014 – 2015 гг. начальник УВД МВД Республики Абхазия по г. Сухум
В период с 14 мая 2015 года по 12 марта 2017 года занимался общественно-политической деятельности, председатель Республиканской общественной организации «Кяразаа»
С апреля 2017 года по настоящее время - депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия
Воинское звание - подполковник.
Женат. Отец троих детей.
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