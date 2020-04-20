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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ И.О ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАГРСКОГО РАЙОНА

Новости Четверг, 30 апреля 2020 18:59
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ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ И.О ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАГРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. П Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ об исполняющем обязанности главы администрации Гагрского района. 

В тексте Указа говорится: 

«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района Хагуш Юрия Львовича».

Хагуш Юрий Львович родился 18 ноября 1985 года в г. Гагра, Абхазской АССР.

В 2000 году окончил Бзыпскую среднюю школу №2.

С 2001 года по 2007 год - учеба в Ростовском институте защиты предпринимателя, специальность – «юрист».

С 2003 года по 2005 год проходил срочную службу при Военной прокуратуре Республики Абхазия.

С 2007 года по 2017 год занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью.

С 2017 года по настоящее время – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, заместитель председателя Комитета по культуре, делам молодежи и спорту.

Женат. Отец троих детей.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 30 апреля 2020 19:06

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