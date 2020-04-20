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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С И.О МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РАУЛЕМ СМЫР

Новости Четверг, 30 апреля 2020 19:14
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Сухум. 30 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провёл встречу с и.о. министра внутренних дел, генерал-майором милиции Раулем Смыр.

В ходе встречи глава государства поблагодарил Рауля Смыр и весь личный состав министерства внутренних дел за работу по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента. 

Президент особо отметил усилия, предпринятые поздразделениями органов внутренних дел в реализации ограничительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции во время действия режима Чрезвычайной ситуации. Аслан Бжания отметил также личный вклад Рауля Смыр в становление абхазской милиции в послевоенные годы. 

Аслан Бжания пожелал Раулю Смыр успехов и благополучия.

В свою очередь Рауль Смыр поблагодарил Главу государства за встречу, пожелал успехов на ответственном государственном посту.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 30 апреля 2020 19:33

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