 

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОТРЕСТАВРИРОВАНЫ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ С ИМЕНАМИ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, УМЕРШИХ В 1942-1943 ГГ. В ВОЕННЫХ ГОСПИТАЛЯХ СУХУМА

Новости Суббота, 02 мая 2020 15:45
Оцените материал
(0 голосов)
ОТРЕСТАВРИРОВАНЫ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ С ИМЕНАМИ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, УМЕРШИХ В 1942-1943 ГГ. В ВОЕННЫХ ГОСПИТАЛЯХ СУХУМА

Сухум 2 мая 2020. Абхазия-Информ. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов сотрудники Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба отреставрировали мемориальные плиты с именами 168 советских воинов, умерших от ран и болезней в 1942-1943 гг. в военных госпиталях г. Сухума и похороненных на кладбище в селе Баслата.

Как сообщается на странице музея в Фейсбуке, плиты, которые под воздействием времени и погоды покрылись мхом и потемнели, были очищены и обезжирены. Затем все фамилии, имена, отчества и звания покоящихся в братской могиле защитников Отечества были заново покрыты золотой краской и защитным лаковым покрытием.

Ввиду сложных санитарно-эпидемиологических условий, вызванных мировой пандемией коронавируса, возложение цветов и венков у памятника павшим Героям состоится сразу после отмены ограничений на проведение массовых мероприятий в Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 02 мая 2020 16:06

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЖЕЛАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ МИХАИЛУ МИШУСТИНУ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ МОЯ ПОДПИСЬ ОСТАЛАСЬ НА РЕЙХСТАГЕ": ИСТОРИЯ ВЕТЕРАНА ИЗ АБХАЗИИ ВАЛЕНТИНЫ ШУЛЬГИНОЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.