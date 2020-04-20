ОТРЕСТАВРИРОВАНЫ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ С ИМЕНАМИ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, УМЕРШИХ В 1942-1943 ГГ. В ВОЕННЫХ ГОСПИТАЛЯХ СУХУМА

Сухум 2 мая 2020. Абхазия-Информ. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов сотрудники Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба отреставрировали мемориальные плиты с именами 168 советских воинов, умерших от ран и болезней в 1942-1943 гг. в военных госпиталях г. Сухума и похороненных на кладбище в селе Баслата.

Как сообщается на странице музея в Фейсбуке, плиты, которые под воздействием времени и погоды покрылись мхом и потемнели, были очищены и обезжирены. Затем все фамилии, имена, отчества и звания покоящихся в братской могиле защитников Отечества были заново покрыты золотой краской и защитным лаковым покрытием.