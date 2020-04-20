МОЯ ПОДПИСЬ ОСТАЛАСЬ НА РЕЙХСТАГЕ": ИСТОРИЯ ВЕТЕРАНА ИЗ АБХАЗИИ ВАЛЕНТИНЫ ШУЛЬГИНОЙ

Незадолго до начала Великой Отечественной войны молодая Валентина Шульгина окончила Томский медицинский институт. Полученные знания она стала применять, работая сельским врачом. Тогда Валентина еще не могла представить, что лечить людей и спасать жизни ей придется не только в тихой сельской местности.

За проявленное мужество в боях за Сталинград ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина награждена медалью “За отвагу” и орденом Красной Звезды за участие в Курской битве.

Со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне прошло 75 лет, в Абхазии участников боевых действий осталось 46, одна из них - Валентина Шульгина. О том, какие испытания ей выпали на войне и как она живет сегодня, - в материале корр. Sputnik Абхазия Бадрака Авидзба.

Как и большинство советских граждан, о том, что немецкие войска напали на Советский Союз Валентина узнала из сообщения по радио. Вскоре фашисты захватили значительную часть территории на западе страны и стремительно приближались к столице – Москве.

Валентину Шульгину вместе с другими врачами и медсестрами вызвали в военкомат и поставили на учет. 24 августа 1942 года ее направили из Томска в город Омск, где формировались дивизии из выпускников танкового, пехотного и артиллерийского училищ. Ее назначили командиром санитарного взвода.

В подчинении Валентины Шульгиной был 21 человек. После двухнедельного пребывания в Омске взвод Шульгиной эшелоном был отправлен в Сталинград. Однако оружия у них тогда практически не было за исключением одного пулемета "Максим" и одной винтовки.

Санитарный взвод подошел на передовые позиции, где его передали в подчинение армии Василия Чуйкова.

"Немцы к тому времени уже заняли Харьков, Ростов, Воронеж и подошли к самому Сталинграду. Уже шло контрнаступление на Сталинград и на Кавказ. У нас было вооружение такое: лошади везли пушки, винтовки со штыком и пулеметы "Максим". А у немцев была такая техника, что нам и не снилось. Мы заняли оборону, начались кровопролитные бои. Немцы бросались в бой по 14-15 раз в день. Я за один день вынесла 120 раненых, а был приказ выносить с поля боя не только раненых, но и их оружие", — вспоминает ветеран.

Несмотря на все усилия защитников, немцы сумели прорвать оборону и войти в Сталинград. "Они заняли Мамаев курган, сделали там огневые точки, оттуда просматривалось все. Плыла наша баржа на которой были лошади, пушка и так далее, немцы как ахнули - не стало ни баржи, ни лошадей, ни пушки. Все-таки мы смогли переправиться по реке на другой берег", - рассказывает она.

Бои шли за каждый дом, за каждый клочок земли, из подбитых барж стало вытекать горючее, и Волга буквально начала гореть.

"Горели телеграфные столбы, вокруг не прекращались крики и стоны людей и это продолжалось двести дней", - отмечает ветеран. После того, как к защитникам Сталинграда присоединилась армия Жукова и они получили в свое распоряжение "Катюши", ситуация стала меняться.

Постепенно, советская армия стала готовиться к контрнаступлению, и уже 8 января 1943 года немецким войскам предъявили ультиматум, и несмотря на то, что часть противников начали сдаваться, основная масса отказалась этого делать.

"Питание у нас было очень плохое, в основном сухарики и чай, а они очень хорошо снабжались, им самолеты сбрасывали еду. С 10 января начались ожесточенные и кровопролитные бои в Сталинграде, они продолжались 23 дня. Уже 2 февраля, генерал Фридрих Паулюс вышел и сказал, что они сдаются", - рассказала Шульгина.

Победа и приезд в Абхазию

Валентина Шульгина ездила на празднование 75-летия Победы в Сталинградской битве в 2018 году. Сейчас это цветущий и красивый город, а сразу после его освобождения там не было ни одного уцелевшего дома – все было разрушено.

После завершения Сталинградской битвы и полуторанедельного пребывания в освобожденном городе взвод был отправлен в Мичуринск на переформирование, после этого Валентину Шульгину направили на Курско-Орловскую дугу.

"В нашем взводе мало кто уцелел, в Мичуринске мы получили пополнение и бросили нас на Курско-Орловскую дугу, потом была Белоруссия, Польша, Венгрия, Чехословакия, Кенигсберг. Мы только пришли в Кенигсберг, тут же получили приказ идти на Берлин, там погибло очень много наших солдат. Победу объявили 9 Мая, но немцы еще дней 20 стреляли в нас, они засели в домах и вели огонь, но наши постепенно их вычистили. На Рейхстаге есть моя надпись, чем очень горжусь", - рассказывает ветеран.

Окончательно разгромив врага, дивизии стали отправлять домой, этого ждал и взвод Шульгиной. "Всех демобилизуют, а мы сидим и ждем, когда же нас отправят, вдруг нас ночью погрузили в теплушки и повезли куда-то. Пока нас не довезли до Киева, мы не знали, куда направляемся, после нас привезли в Читу а затем на Японию. Я прошла всю войну в Японии и была до 1954 года в Порт-Артуре, я гвардий-лейтенант медицинской службы", - рассказала Шульгина.

Она работала на подводных лодках у берегов Японии, там она и познакомилась со своим будущим мужем. "Мой муж был подводником-атомщиком. Из-за отсутствия должной защиты на подлодке он заболел, и мы приехали в Абхазию. Здесь нам построили домик и мы стали жить", - сказала она.

После Валентина Шульгина окончила Московский финансовый университет и много лет проработала в Абхазии бухгалтером. За мужество, проявленное в боях за Сталинград, Валентина Ефимовна награждена медалью “За отвагу” и орденом Красной Звезды за Курско-Орловскую битву.

Стихи о войне

Валентина Ефимовна после Победы в Великой Отечественной войны стала писать стихи посвященные тяжелым годам, в них она вспоминает своих боевых товарищей, тех кто не вернулся домой к своим близким, раскрывает о многих событиях, которые произошли тогда.

Скажите всем, но пусть не знает мать,

Скажите всем, друзьям, жене и близким,

Но пусть никто не вздумает матери сказать,

Убитых спрячьте списки.

Не говорите матери, она,

Все ровно она такому не поверит,

Она всегда ждала, и будет ждать,

И боль ее страдания не умерит.

А коль поймет, что сына нет в живых,

Упрячет взор в тоске неумолимой,

И вздрогнет мир о том, что я погиб,

Скажите всем, но только не ей любимой.

Как сейчас живет ветеран

Валентине Шульгиной 97 лет, она живет в том самом домике, в котором поселилась с мужем после приезда в Абхазию. Несмотря на свой солидный возраст, ветеран войны не забывает о физическом труде, каждый год разводит на своем участке огород. Ведение подсобного хозяйства для нее не вопрос выживания - это любовь к труду и желание быть в форме.

"Я уже посеяла фасоль, щавель, кинзу и петрушку, в саду у меня цветут цветы. Работаю немного, немного покапаю, потом отдыхаю, без движения нельзя, так как мне уже 97 лет", - говорит она.

Ветеран расстроена тем, что в этом году из-за карантина она не сможет поехать в Москву на празднование Дня Победы.

"Я получила пригласительную от Владимира Путина, теперь парада не будет, в этом году будем отмечать в семейном кругу. Перед очередным юбилеем вспоминаю события войны, вчера показывали документальный фильм про взятие Берлина, я там была, моя подпись осталась на Рейхстаге", - говорит Шульгина.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, ветеран написала стихотворение.

Победа! Юбилейные 75,

Солидная по мирным меркам дата,

А мы все возвращаемся назад,

В победный, далекий 45-й.

Люди, пережившие войну,

Парой скупы бывают на беседу,

Они иначе смотрят на весну,

И по-иному празднуют Победу.

Уже нельзя собрать однополчан,

Чтобы в кругу с друзьями пообщаться,

Они живут в границах разных стран,

Им с родиной пришлось расстаться.

Но отмечая славный День Победы,

Почтим погибших памятью живых,

Поднимем тост и за отцов и дедов,

За всех любимых, близких и родных...

Валентина Шульгина – единственный в Абхазии живой участник Сталинградской битвы. По случаю 75-й годовщины великого сражения в 2018 году, ветерана лично поздравил президент России Владимир Путин.

© Sputnik / Томас Тхайцук