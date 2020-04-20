ПОБЕДА В ЦИФРАХ: 15 ФАКТОВ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ

БОЛЕЕ 7 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК УЧАСТВОВАЛО В БИТВЕ ЗА МОСКВУ

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Она продолжалась 3 года 10 месяцев и 18 дней или 1418 дней и ночей. А самое продолжительное сражение Великой Отечественной войны — битва за Ленинград — длилась 1126 дней. Из них на блокаду города ушел 871 день.

За какими цифрами стоят интересные и трагические истории и факты о Великой Отечественной войне? Предлагаем вспомнить 15 из них.

Такое рекордное количество людей в общей сложности участвовало в Московской битве (30 сентября 1941 года — 20 апреля 1942 года). Для сравнения: в Берлинской операции, которая включена в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное сражение войны, участвовало 4 миллиона человек.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О 15 СИМВОЛАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

26,6 миллионов человек погибли на войне

После окончания войны Сталин назвал «официальную» цифру погибших за время боевых действий в 7 миллионов человек. Реальные подсчеты погибшего населения начались только в конце 80-х годов, но до сих пор вопрос о реальном количестве погибших остается открытым. Согласно современным данным Министерства обороны РФ, за время Великой Отечественной войны общие людские потери СССР составили около 26,6 миллионов человек, из них около 12 миллионов — военнослужащие. При этом в неофициальных источниках число погибших за годы войны достигает 43 миллионов человек.

СВЫШЕ 2,5 ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА

По официальным данным, материальный ущерб СССР от войны в общем составил более 2,5 триллионов рублей в довоенных ценах. Это около 30% национального богатства СССР, а в районах, подвергшихся оккупации, — около 65%. За годы Великой Отечественной войны 1710 городов и около 70 тысяч сел и деревень были полностью разрушены.

БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА»

Среди них — Маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Иван Конев. Большая часть наград была вручена в первые три года после окончания войны, причем получить ее военнослужащий мог как в своей воинской части, так и после демобилизации в военном комиссариате по месту жительства.

Примечательно, что до 1951 года медаль и удостоверение к ней после смерти награжденного возвращались государству.

Позже родственникам разрешили оставлять медаль «За взятие Берлина» у себя на память.

57 600 НЕМЕЦКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ ПРОВЕЛИ ПО МОСКВЕ

Два крыла по плечам: как воздушный хулиган стал «сталинским соколом»

17 июля 1944 года по улицам Москвы прошли около 57 тысяч немецких солдат и офицеров. Марш пленных немцев получил название «Парад побежденных». Пленные были разделены по чинам: во главе колонны шли два десятка генералов вермахта, за ними — офицеры от полковника и ниже, далее — унтер-офицеры и, наконец, рядовые солдаты. Пленных вели от московского ипподрома в центр города, где колонна разделилась, и две ее части направились по Садовому кольцу в противоположных направлениях. Кстати, спустя 35 лет, в 1979 году, в «Песне о конце войны» Владимир Высоцкий упомянул парад строчкой: «Из окон на пленных смотрела Москва свысока».

17 ЛЕТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ НЕ ПРАЗДНОВАЛИ

Первое празднование Дня Победы, состоявшееся 9 мая 1945 года, было масштабным, но несопоставимым с нынешними. А ставший сейчас традиционным Парад Победы прошел на Красной площади лишь 24 июня 1945 года. До 1947 года 9 мая был нерабочим днем и сопровождался концертами и салютами. Однако после этого торжества на День Победы отменили, и на целых 17 лет этот день стал обычным рабочим.

Первый раз после этого масштабно 9 мая отпраздновали лишь в 1965 году.

10 ЛЕТ «ВОЙНЫ» ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

На протяжении десятилетия после Победы Советский Союз формально находился в состоянии войны с Германией. Дело в том, что, приняв капитуляцию немецкого командования, СССР решил не подписывать мир с врагом и таким образом остался с Германией в состоянии войны. Лишь 25 января 1955 года Президиум Верховного совета СССР издал указ «О прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией».

250 ТЫСЯЧ НЕМЕЦКИХ МАРОК ЗА ЛЕВИТАНА

Знаменитый диктор Юрий Левитан стал одним из символов Великой Отечественной войны. Его голос поднимал боевой дух советского народа, что категорически не устраивало нацистскую верхушку, причем настолько, что за голову диктора была обещана награда в 250 тысяч марок (по другим данным, 100 тысяч марок). Советские власти активно охраняли Левитана и пропускали в СМИ дезинформацию о внешнем облике диктора.

22 ТАНКА ЗА 30 МИНУТ

Уникальный рекорд Великой Отечественной поставил экипаж старшего лейтенанта Зиновия Колобанова на танке «КВ» из 1-й танковой дивизии. Рота лейтенанта Колобанова, состоящая из 5 танков должна была перекрыть три дороги к Ленинграду, которые шли со стороны Луги, Волосово и Кингисеппа. Уже через 30 минут после начала боя немцы потеряли 43 танка, и 22 из них лично уничтожили танкисты танка Колобанова. Его подвиг вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный и результативный танковый бой за всю историю войн.

80 ТЫСЯЧ ОФИЦЕРОВ – ЖЕНЩИНЫ

Роль женщин на поле боя в Великой Отечественной войне была колоссальной. За годы войны на фронте с оружием в руках сражались от 600 тысяч до 1 миллиона женщин, 80 тысяч из них были офицерами. Из женщин-добровольцев были сформированы авиационные полки, стрелковые и разведывательные бригады, женская рота моряков. Награду «Герой Советского Союза» во время войны получили 87 женщин.

15 МАЛОИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ О ЮНЫХ ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

5 ДЕТЕЙ-ГЕРОЕВ

Дети тоже сражались за Родину. За боевые заслуги десятки тысяч детей были награждены орденами и медалями, из них пятеро получили награду «Герой Советского Союза»: 14-летние Леня Голиков и Саша Чекалин, а также 15-летние Марат Казей, Валя Котик и Зина Портнова. Поскольку дети в основном были партизанами-разведчиками, судьба их сложилась трагически: многие юные участники войны погибли в боях или были казнены немцами, а потому награждались уже посмертно.

60 ТЫСЯЧ СОБАК СЛУЖИЛИ В АРМИИ

Животные также играли немаловажную роль в Великой Отечественной войне. За все время войны службу на разных фронтах прошли более 60 тысяч собак. Они уничтожали вражеские эшелоны, взорвали более 300 единиц бронетехники противника и принесли более 200 донесений. Собаки-саперы помогли разминировать более 300 населенных пунктов. Кроме того, собаки помогали быстро доставлять раненых с поля боя в госпиталя. Пес по кличке Джульбарс стал единственной собакой, удостоенной боевой награды: медали «За боевые заслуги» (за военную службу он нашел 7468 мин и более 150 снарядов). Раненый пес даже участвовал в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.

350 ВОЕННЫХ ВЕРБЛЮДОВ

28-резервная советская армия, сформированная в Астрахани во время сражений под Сталинградом, воевала вместе с верблюдами, которые помогали транспортировать пушки и продовольствие. Вылавливать и приручать диких животных советским воинам пришлось из-за острой нехватки автомобильной техники и лошадей. Самые известные верблюды Мишка и Машка дошли с солдатами до Берлина и после Победы остались там в местном зоопарке.

4 ВАГОНА КОШЕК ЗАВЕЗЛИ В ЛЕНИНГРАД ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ

Кошки во время войны жили в окопах и боролись с крысами и мышами. Но особую роль они сыграли в истории блокадного Ленинграда. В 1943 году после прорыва блокады, наряду с продовольствием и необходимыми вещами, в город привезли 4 вагона полосатых кошек из Ярославля. После голодных лет Ленинград наводнили крысы, с которыми людям невозможно было справиться, зато это оказалось под силу котам. В 1945 году в город привезли еще около 5 тысяч кошек, но уже из Сибири. В современном Санкт-Петербурге усатым помощникам установлены памятники, а в Тюмени в 2008 году в память о кошках, спасших блокадный Ленинград от крыс, был открыт «Сквер Сибирских кошек».

https://news.mail.ru/society/41669139/