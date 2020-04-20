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Абхазия Информ

МИНЗДРАВ ПРОСИТ ГРАЖДАН СОБЛЮДАТЬ КАРАНТИН И РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Новости Суббота, 09 мая 2020 16:01
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МИНЗДРАВ ПРОСИТ ГРАЖДАН СОБЛЮДАТЬ КАРАНТИН И РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Сухум. 9 мая 2020. Абхазия-Инфор.    Санитарно-эпидемиологической ситуации в Абхазии, связанной с заболеваемостью граждан COVID -19, посвящался брифинг руководства Минздрава и членов оперативного штаба по защите населения, проведенный 9 мая в .министерстве здравоохранения.

Как рассказал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, накануне, 8 мая по результатам исследований зафиксировано 4 новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Коронавирус обнаружен у курсантов военных вузов России, которые прибыли из Москвы и находились на изоляции в условиях обсервационного учреждения. Они помещены в Гудаутскую центральную районную больницу и проходят необходимое лечение. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

«Мы, как и ранее, хотим сделать акцент на том, что пункты распоряжения Президента, касающиеся введения мер ограничительного характера, в том числе на государственной границе, являются весьма актуальными. Мы всегда подчеркивали, что случаи коронавирусной инфекции будут именно завозными с сопредельных государств. Пациенты, которые ранее находились на стационарном лечении, также относятся к завозным случаям, поэтому чрезвычайно важно, по нашему общему мнению, сохранить, а может даже усилить строгий режим на государственных границах», - отметил министр здравоохранения.

По мнению Тамаза Цахнакия, необходимо максимально минимизировать доступ в республику потенциально инфицированных людей.

«Мы прекрасно понимаем, что не впускать на территорию республики наших граждан мы не можем. Здесь велика ответственность каждого нашего гражданина, который понимая, что едет с территории, где на сегодняшний день эпидемия, должен непременно соблюдать режим строгой самоизоляции, не подвергая риску ни своих близких, ни других людей. Каждый, кто пересекает границу, должен находиться под контролем санитарно-эпидемиологической службы. И меры контроля будут ужесточаться, потому как эти мероприятия очень важны и исполнять их надо строго», - убежден Тамаз Цахнакия.

Как отмечает министр, комплекс ограничительных мероприятий, которые были утверждены распоряжением президента, действует до 15 мая.

Координационный штаб на очередном заседании обсудит действующие ограничительные меры и выскажет свое мнение по поводу их сохранения или ослабления. мер. «Очевидно одно – граница остается закрытой», - подчеркнул министр здравоохранения.

Цахнакия вновь обратился с просьбой к гражданам страны быть предельно аккуратными в соблюдении мер карантина, не посещать массовые мероприятия, стараться максимально находиться дома, обязательно при выходе в город носить маски и пользоваться антисептиками для обработки рук.

«Что касается тех, кто возвращается в Абхазию из России, им непременно нужно побыть в 14-дневном карантине в условиях самоизоляции. Мы не можем гарантировать, что число инфицированных не увеличится. Инфицированные будут и в последующем. Впереди осенне-зимний период, когда происходит рост числа пациентов именно с острыми респираторными заболевания. Эта вторая, а может и третья волна коронавирусной инфекции прогнозируется именно в осенний период, и мы должны быть к этому готовы. Поэтому все те меры, которые ранее были приняты, будут актуальными и впредь», - заключил Тамаз Цахнакия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 09 мая 2020 16:06

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