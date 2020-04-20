АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВО ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ИХ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Представители «Панорамы» рассказали главе правительства о личном опыте оказания разносторонней поддержки несовершеннолетним гражданам, нуждающимся в социальном сопровождении, о текущем проекте – «Центре дневного пребывания для детей и семей, находящихся под патронажем социальных служб».

Сухум. 12 мая 2020. Абхазия-Информ . Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с представителями общественной благотворительной организации "Панорама". Сообщает пресс-служба Кабинета министров. На встрече шла речь об инструментах социальной поддержки детей в рамках деятельности негосударственных организаций республики.

По словам председателя организации Камы Аргун, главной задачей Центра является социализация детей в современном обществе и их адаптация:

«Наш центр – это место где любой желающий может получить поддержку психологов, логопедов и т.д. В нашей команде восемь специалистов, готовых оказать многопрофильную помощь, используя методики коррекции психоэмоционального состояния детей и подростков. Занятия в центре влияют также на развитие их коммуникативных умений и навыков».

Аргун сообщила, в центре 30 подопечных детей. В условиях карантина центр сумел адаптироваться под требуемый условиями формат работы.

«Наши специалисты стали регулярно выходить с онлайн лекциями и семинарами в интернет. За это время вырос интерес к деятельности центра. К нам стали обращаться всё больше нуждающихся в консультациях людей».

К. Аргун также рассказала премьер-министру о планах развития центра, перспективе привлечения новых специалистов и развития новых направлений терапии для удовлетворения запросов аудитории центра.

Премьер-министр Александр Анкваб в свою очередь отметил, что социальная защита и поддержка детей и подростков является важной деятельностью.

«Именно поэтому правительство и разные ведомства готовы взаимодействовать с благотворительными организациями и осуществлять поддержку на разных этапах реализации социальных проектов», – сказал Александр Анкваб.

В завершение встречи глава правительства пожелал представителям общественной благотворительной организации "Панорама" и сотрудникам центра успехов.