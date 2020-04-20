АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАЦБАНКА РА

Председатель Нацбанка рассказал о положении дел в банковской системе республики в условиях сложившихся факторов угрозы экономической безопасности, о ликвидности в банках Абхазии, о показателях снятия наличностей в разрезе районов, сроках пенсионных начислений и др.

Сухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на встрече с председателем Национального банка Республики Абхазия Бесланом Барателиа обсудил ситуацию в банковской сфере.

«Если говорить о тех процессах, которые имели место в предыдущие два месяца, то на сегодняшний день ситуация относительно стабилизировалась. Прошла серьезная волна снятия клиентами денежных средств со счетов. Снят колоссальный объем средств, но банковская система справилась со сложностями», – сообщил Барателиа.

По его словам, в марте был снят 1 млрд 300 млн рублей, а в апреле – 1 млрд 100 млн рублей.

«За 2 месяца – 2 млрд 400 млн рублей, это – на 40-45% больше чем за аналогичный период предыдущего года. В мае ситуация стабилизировалась, особенно, в последние 10 дней. Это, на мой взгляд, связано с ослаблением карантинных мер и оживлением предпринимательской деятельности», – подчеркнул Барателиа.

Александр Анкваб интересовался процессом начисления пенсий её получателям.

Беслан Барателиа сообщил, что 17 мая денежные средства поступили на расчётные счета получателям пенсий в Сухуме и уже сегодня обналичена значительная часть от общего объема выплат по столице. Так, при общем объеме пенсионных начислений в Сухуме в размере 130 млн рублей, менее чем за сутки получено наличными свыше 50 млн рублей.

Барателиа также отметил, что тенденция обналичивания денежных средств в первые сутки их поступлений на счета сохраняется.

Глава Нацбанка привёл данные результатов работы банков с клиентами в части реструктурирования кредитов при условии нестабильного финансового положения заёмщика.

Барателиа отметил, что банкам Абхазии Нацбанком предоставлена возможность самостоятельно принимать решение по той или иной заявке об отсрочке погашения кредита без обращения в наблюдательный совет Нацбанка.

По данным Барателиа, удовлетворены запросы и обращения, всех подавших заявку на отсрочку заёмщиков.

В завершение встречи Премьер-министр и глава Нацбанка обсудили вопросы соблюдения норм санитарно-эпидемиологической безопасности в офисах банков и у банкоматов Абхазии и др.