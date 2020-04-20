АСЛАН БАРАТЕЛИЯ: СЕГОДНЯ СИТУАЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ
Сухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ. Ситуация в банковской сфере Абхазии стала предметом обсуждения премьер-министра Александра Анкваба на встрече с председателем Банка Абхазии Бесланом Барателиа.
Председатель Банка Абхазии рассказал о положении дел в банковской системе республики в условиях экономического кризиса и факторах угрозы экономической безопасности, о ликвидности в банках Абхазии, показателях снятия наличности в городах и районах, сроках пенсионных начислений и др.
«Если говорить о процессах, имевших место в предыдущие два месяца, то в сравнении с ними на сегодняшний день ситуация относительно стабилизировалась. Прошла серьезная волна снятия клиентами денежных средств со счетов. Снят колоссальный объем средств, но банковская система справилась со сложностями», – сообщил Барателиа.
«За 2 месяца – 2 млрд 400 млн рублей, что на 40-45% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В мае ситуация стабилизировалась, особенно в последние 10 дней. Это, на мой взгляд, связано с ослаблением карантинных мер и оживлением предпринимательской деятельности», – подчеркнул Барателиа.
Александр Анкваб поинтересовался процессом начисления пенсий её получателям.
Беслан Барателиа сообщил, что 17 мая денежные средства поступили на расчётные счета получателей пенсий в Сухуме и уже сегодня обналичена значительная часть от общего объема выплат по столице. Так, при общем объеме пенсионных начислений в Сухуме в размере 130 млн рублей, менее чем за сутки получено наличными свыше 50 млн рублей.
Барателиа также отметил, что тенденция обналичивания денежных средств в первые сутки их поступления на счета сохраняется.
Глава Банка Абхазии привёл данные о результатах работы банков с клиентами в части реструктурирования кредитов при условии нестабильного финансового положения заёмщика.
Барателиа отметил, что коммерческим банкам Абхазии Нацбанком предоставлена возможность самостоятельно принимать решение по той или иной заявке об отсрочке погашения кредита без обращения в наблюдательный совет Нацбанка.
По данным Барателиа, удовлетворены запросы и обращения всех заёмщиков, подавших заявки на отсрочку.
В завершение встречи премьер-министр и глава Нацбанка обсудили вопросы соблюдения норм санитарно-эпидемиологической безопасности в офисах банков и у банкоматов Абхазии и др..
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